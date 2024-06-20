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新北市圖暑假閱讀季開跑　「夏日閱在地」陪讀餐券不放假

▲新北市圖暑假閱讀季開跑 陪讀餐券不放假。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖暑假閱讀季開跑，陪讀餐券不放假。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

暑假即將到來，新北市立圖書館特別從7月1日起至8月31日止，推出一系列好玩有趣的「夏日閱在地」暑期閱讀活動，近200場活動，結合好書、走讀、趣味手作、故事活動、講座等不同的閱讀形式，邀請家長與小朋友來一場閱讀輕旅行，認識新北的生活時空故事。活動即日起免費報名，弱勢學童優先。另外「幸福餐券」暑假期間仍持續提供弱勢學童（低收、中低收、高風險、身心障礙）的用餐照顧，閱讀關懷不放假，歡迎有需要的家長多加利用。

新北市立圖書館王錦華館長表示，新北市人文景觀豐富，除了大家耳熟能詳的鶯歌陶瓷、三峽藍染、坪林茶文化、平溪天燈等歷史人文特色，還有許多鮮為人知的生活樣貌以及文史記憶。迎接暑假到來，新北市立圖書館特別從在地出發，推出「夏日閱在地」暑期閱讀活動，除了與長虹教育基金會合作推出「在地建築『閱』章」系列課程，帶小朋友透過有趣的手作體驗，認識新北的特色建築與工法；各區分館也針對在地的人文、歷史、地景、特產等，推出不同形式的閱讀活動，讓大家可以從閱讀生活周遭的人、事、物出發，了解家鄉文化特色。

新北市各區有許多體現文化風土民情的代表建築，總館「在地建築『閱』章」系列課程，透過6個場次的體驗活動，結合手作工藝與食物課程，讓小朋友透過五感認識各個時代、不同特色的建築之美，包括觀察目前臺灣僅存最完整的園林建築，國定古蹟「林本源園邸（林家花園）」，製作設計圖，創作食物花園；認識明清時期傳統木構建築工法—不見天街、三峽老街，打造亭仔腳商店街；解構臺灣建築老花磚的圖樣與意涵，設計屬於自己的花磚餐墊；透過打造和洋融合的建築實驗，觀察新北市各地特色建築，製作可以變身的建築模型等。

「繪本玩藝」活動內容則包括「桌遊礦坑尋寶藏」、「小小陶瓷藝術家」、「客家花布裁縫師」、「坐上天燈遊平溪」、以及「我會奉茶」等，透過童謠、繪本故事、手作與遊戲，帶領親子一同體驗新北的在地特色。「新北畫旅途」以舊草嶺隧道、三峽老街美食之旅、淡水渡船頭、猴硐貓村4條新北旅遊路線，藉由旅繪的方式，帶小朋友畫出自己印象最深刻的新北一隅。「新北嚴選推薦書展」則聯合本市國中小閱讀推動教師以「在地文化」為主題，為學童推薦優良兒童讀物，讓小朋友暑假可以看好書，豐富在地知識。

用食物去認識一個地方，是最迅速、也最能引起共鳴和記憶點的方式，平溪分館「聽故事呷糋路」，將告訴大家古早人惜食的智慧，以及平溪特有的飲食文化；坪林分館「懷舊茶香美食—茶粿」，在地茶園主理人將帶大家親手製作坪林在地傳統的特色小吃，感受茶韻風情；貢寮分館「創意水晶藝術石花凍」體驗課，則將為大家介紹東北角沿岸居民的採集文化，並利用在地食材石花菜製作水晶果凍花。

新北市立圖書館「夏日閱在地」暑期閱讀活動將從7月1日起至8月31日止陸續展開，活動免費，即日起開放報名，弱勢學童優先；幸福餐券暑假期間仍持續提供弱勢學童（低收、中低收、高風險、身心障礙）80元餐券的用餐照顧，學童持券即可到便利商店兌換餐食。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868轉8005。

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