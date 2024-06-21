獨／大逆轉！彰化詭異男乾屍「第一現場畫面曝」　手掌都在但被啃光

▲彰化和美一處民宅發生民眾陳屍屋內。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／彰化報導

彰化縣和美鎮1名40歲黃姓男子被發現陳屍在住處，已呈乾屍，檢方相驗認死亡至少超過1年，黃母出面控訴，兒子遺體的兩隻手掌都憑空消失，質疑死因不單純。今（21）日案情出現逆轉，《ETtoday新聞雲》持續追蹤並掌握關鍵畫面，發現黃男遺體第一時間被發現時，雙手手掌確實還在，只是疑因遭蟲噬咬，僅剩指骨，然而黃男死因究竟為何？檢方正全力調查釐清。

辦案人員向《ETtoday新聞雲》描述發現黃男遺體當時情形，他透露，當時屋子門是反鎖狀態，1樓留下1雙筷子跟1個空碗，上到2樓時，發現黃男死亡多時，而且已經是乾屍，仰躺在2樓中間房間的地板上，滿地都是死掉的蟲，地面疑似留有乾掉的屍水，黃男身上沒有證件、手機等物品。

警方勘驗現場環境後，由禮儀公司人員穿上隔離衣，將遺體放入屍袋內，當時可看見黃男的左手放在腹部、右手攤在地板，雙手手掌仍在，不過筋、皮、肉早已被蟲吃光，遺體在搬入屍袋時小腿也掉下來，相關人員趕緊小心翼翼地將遺落的肢體一一拾起放入屍袋。

▲《ETtoday新聞雲》掌握關鍵畫面，相關人員處理遺體時，黃男雙手手掌仍在，但疑因遭蟲噬咬，僅剩指骨。（圖／民眾提供，經過特殊處理）



相關人員推測，黃母可能是在認屍或是確認照片時，因愛子心切，慌亂中只看到手骨、而未看清楚放在一旁的指骨。

回顧這起離奇案件，黃母日前向《東森新媒體ETtoday》投訴，她與前夫離異，兒子從小就和阿嬤在彰化和美老家同住，5年前阿嬤因糖尿病雙眼失明，搬去親戚家，從此就剩黃男1人住在原屋；2022年，兒子一度搬到屏東老家跟她同住約4個月，9月間兒子離開屏東，搭火車前還與她通了最後一通電話，沒想到從此再無音訊。

今年1月7日，黃母接獲親戚電話，稱兒子陳屍於住處2樓房間，她立即趕赴認屍，沒想到兒子死狀淒慘，遺體躺在床上、頭靠著衣櫃，雙腳呈誇張的八字形，遺體已成乾屍，而左、右手掌更是離奇失蹤。

黃母說，檢察官最初開立死亡證明時，竟想以「死亡原因不明」結案，但她認為兒子死因並不單純，要求檢方釐清兒子真正死因。

對此，黃母看過存有黃男指骨的照片後，認為照片疑似經過變造，不願承認影像的真實性，仍認為兒子的死沒那麼簡單，強調將會向檢方調閱全案的相關畫面，以釐清兒子的真正死因。

彰化地檢署則回應，會同法醫相驗後，認為死因無法確認，雖然死亡證明書載明死因不詳，但針對家屬提出一切質疑，檢方高度重視，都會盡全力調查，全案目前仍以「相」字案調查偵辦中，也希望儘快釐清案情，讓黃男早日入土為安。