演完躺一周！一生必看《超炫白蛇傳》屏東登場　表演、市集玩到飽

▲明華園《超炫白蛇傳》被譽為此生必看，將於6月8日在「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」登場。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」第3站，將於6月8日在屏東縣六堆紀念公園登場！集結街頭表演、市集、6團體演出，而適逢端午節，將上演明華園戲劇總團經典代表作《超炫白蛇傳》，該戲去年在嘉義縣驚喜重現時，吸引5萬人擠爆現場，演員演一次需要「躺一個星期休息」，被譽為「一輩子一定要到現場體驗一次！」

《超炫白蛇傳》特別回到明華園戲劇總團的故鄉屏東，在屏東縣六堆紀念公園（內埔鄉公所前）登場，讓在地鄉親一睹「東方歌劇魔幻傳奇」的魅力。以空前壯觀的舞台視覺，奇幻華麗的特效、聲光，跨越地面、舞台、空中呈現演出，現場將有消防車水柱營造「水漫金山」震撼場面，帶給觀眾身歷其境的舞台體驗。

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《超炫白蛇傳》傳承青春版將在當天晚間7點演出，由孫翠鳳領銜，與女兒陳昭婷、陳昭賢，3人聯手飾演不同時期的白素貞，並由孫翠鳳親自發掘的嫡傳弟子李郁真飾演許仙，舞蹈身段、唱腔、演技俱佳的晨翎飾演青蛇，還有最帥法海陳子豪等人擔綱演出。

▲「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動將從當天下午2點開始，由6個傑出表演團隊輪番上場。（圖／文化部）



「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動將從當天下午2點開始，由6個傑出表演團隊輪番上場，包括：屏東縣在地傑出團隊蘇家班掌中劇坊，上演拿手看家戲《今古風雲傳之英雄救美》；致力推展「與親子對話的兒童劇」的貓頭鷹兒童劇團，演出睽違8年再開箱的《大路關石獅傳奇》；深耕高雄的Taiwan Top團隊唱歌集，帶來搖滾親子音樂劇《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》音樂會。

▲屏東縣在地傑出團隊蘇家班掌中劇坊，上演拿手看家戲《今古風雲傳之英雄救美》。（圖／文化部）



還有台灣首支以排灣族文化為主體性的當代全職舞團，蒂摩爾古薪舞集將演出傳達藝術共融理念的《kemeljang．知！所以？》選粹；曾榮獲「WSD 2022世界劇場設計展」肯定的新古典室內樂團，呈現華語、台語、客語的跨域作品《台灣客家風情畫》；曾獲客家臺灣文化獎的藍衫樂舞團，則打造歡欣鼓舞的《歡樂客家慶豐年》。



活動也特別邀請台灣特技舞蹈協會規劃街頭藝人的演出，由搏逗兄弟、艸創心演擊樂場，帶來雜耍切磚、默劇、小丑、大武術、高車踢碗、雜耍球圈棒、倒立、翻騰、雙人對手技巧、板凳面等豐富展演，藉由肢體喜劇融合觀眾回饋，以及引導民眾體驗馬戲特技，傳遞表演藝術的美好和趣味。

▲唱歌集《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》音樂會以「醜小鴨後傳」為概念，延伸翻轉安徒生童話。（圖／文化部）

「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動，以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」4大方向為主軸，除了演出節目之外也設有創意市集，結合「文化幣」鼓勵青年參與文化體驗及消費，帶動當地各具特色的文創品牌，發展出在地活動的獨創性及故事性。餐飲區則邀集特色店家進駐，從餐點可看到商家賦予食材的新意，或以品牌作為保存地方美食的延伸。



活動提供精美限量的紀念品，包括用小麥桿製作的環保餐具、庄頭劇場專屬的手持氣球，只要完成指定任務，就有機會兌換。此外若參加滿3個縣市的庄頭劇場，並自拍分享至個人社群，完成後至現場服務台出示，即可兌換內含羊毛氈手提袋、行動電源、手機掛繩、鋼杯的精美大禮包1組。

▼「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」6月8日在屏東縣六堆紀念公園登場。節目表如下，點圖可放大。（圖／文化部）