高雄悍女暴打猛踹男騎士！他忍了3分鐘…抄安全帽巴掌式回擊　

▲鼓山發生行車糾紛，女子持安全帽狂毆男騎士。（圖／翻攝網路）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區日前發生一起行車糾紛，一名黃姓男騎士不滿洪姓女騎士超車險釀擦撞，兩人於路旁理論發生口角，洪女情緒失控竟抄起安全帽暴打黃男，又頻出拳腳狂毆黃男的頭部。黃男遭暴打近3分鐘後不忍了，也拿起安全帽左右狂甩洪女的臉部，不少民眾直擊緊急報警，雙方最後互控傷害罪，警方訊後函送偵辦。

「這個女生有夠恰！」網傳一段4分鐘影片，畫面錄下，2名男女騎士於路邊發生口角，女生脫下安全帽後，竟持安全帽朝男子頭部砸過去，接著便對男子一陣拳打腳踢，拳拳都朝頭部重擊，最後還扒下男子的安全帽砸他頭部。

▲▼女子對男子拳打腳踢。（圖／翻攝網路）

眼看女子回到機車上準備離去，但又踹了男子的機車一腳，男子忍了近3分鐘終於反擊，也抄起手中的安全帽，以巴掌式左右來回暴打女子臉部。有民眾看不過去，上前制止2人，男子崩潰控訴：「她一直攻擊我！」其他路人則喊已經報警。

事發在7日晚間7點15分，警方獲報，鼓山區裕誠路發生一起行車糾紛，警方獲報後趕往現場。一名38歲黃姓男子表示，當時騎乘機車沿裕誠路東向西方向直行，洪姓女騎士則從後方超車，導致兩車險些發生擦撞，他鳴按喇叭提醒疑引發洪女不滿兩人便在路邊理論，洪女情緒失控後用安全帽和徒手方式暴揍他一頓，他最後也以安全帽回擊。

▲男子被暴揍近3分鐘後後不忍了，以安全帽回擊。（圖／翻攝網路）

▲員警到場時，黃男指出自己的傷勢。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警當場檢視，黃姓男子頭部、手部有挫傷，由於洪女已先離開，警方調閱監視器鎖定她，並通知洪女到案說明，而洪女右手、右臉也有挫傷。雙方互相提出傷害、公然侮辱等告訴，全案警詢後函送高雄地檢署偵辦。