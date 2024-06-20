「Young職涯 亮未來」　台南勞局青少年職涯研習營開放報名

▲勞工局將辦理2場次「Young職涯 亮未來」青少年職涯規劃研習營，分別於7月17日至19日以及8月7日至9日在白河區關子嶺勞工育樂中心辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲相當重視青少年職涯發展，為建構「希望家園」願景，人才培育向下扎根，勞工局將辦理2場次「Young職涯 亮未來」青少年職涯規劃研習營，分別於7月17日至19日以及8月7日至9日在白河區關子嶺勞工育樂中心辦理，協助青少年認識自我工作職能的優劣勢、職場所需具備能力與釐清個人職涯方向等。

本次研習營活動招收對象為18至29歲設籍台南市市民或就讀台南市轄內之大專校院應屆畢業生、在學學生、研究生等，活動全程免費並提供交通車接駁，兩場次各招收40人，額滿截止。

勞工局長王鑫基表示，青少年職涯規劃研習營，結合CPAS職業適性診斷測驗，透過專家分析輔導學員親手完成自己的「職涯藍圖」，幫助學員了解自我性格及個人適性工作。此外，活動中更導入「履歷撰寫」、「面試模擬」、「人際溝通」與「企劃撰寫」等主題課程，透過實作與模擬的情境中增進個人求職能量，讓青年朋友提早做好進入職場前的準備，透過3天2夜的營隊生活與「創意簡報競賽」，激發學員們集體創造力，從中學習溝通、協調、團隊合作及解決問題的重要性。

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任說為協助青年就業，陸續辦理青少年職涯規劃研習營、職涯探索講座、職能體驗工作坊、履歷健診暨職業適性診斷與諮詢等，運用多元措施提供青少年了解就業產業環境、職場所需職能、改善求職履歷，提前做好面試準備。本次青少年職涯規劃研習營活動自即日起採網路報名(網址：https://www.surveycake.com/s/byxYd)，另活動相關訊息及報名方式公告於台南市政府全球資訊網https://www.tainan.gov.tw、勞工局https://web.tainan.gov.tw/labor/以及勞工局職訓就服中心https://job.tainan.gov.tw/等網站「最新消息」，也可下載「台南工作好找APP」查詢，洽詢電話（06）6330820。