快訊／台中地政局「1女9F墜下」！　倒臥人行道明顯死亡

▲台中市西區三民路上的地政局19日上午發生墜樓事件。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市西區三民路上地政局19日上午8時許，發生一起墜樓事件！一名女性因不明原因從9樓墜落，倒臥人行道上當場死亡。警方獲報到場處理，初步調查，死者並非地政局員工，但由於死者身上並沒有證件，詳細身分、事發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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