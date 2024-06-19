護校生「實習遇見1狀況」寒心落跑：被性騷只能吞忍

▲各大醫院期待護校畢業生能補足護理師人力，但若職場環境不改善，恐怕「落跑」人數會更多。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

護理師離職潮有多嚴重？依衛福部數據，2021年疫情時護理師離職率為10.13%，2022年已升至11.73%，而護理師空缺率也升至6.53%，皆創下10年新高。尤其今年2~4月，已有800多名護理師離職，代表衛福部的利多政策仍留不住護理師。「我最受不了『花花班』，大夜班接著上早班，也太慘了吧！為什麼會如此不合理？」30歲的王小姐正是8年前落跑的護校畢業生，她去醫院實習看到職場環境後，就決定說掰掰。

王小姐透露實習時有一次巡房，竟發現患者倒在廁所裡，已經沒有氣息。「我真是嚇壞了，而且忍不住一直想：如果我再早一點來巡房，是不是就能救回患者的命？這個念頭一直揮之不去，讓我感到很自責。」

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對二十出頭的新手護理師來說，醫院工作的高壓力讓人喘不過氣，尤其是白色巨塔裡的權力不對等實況。「在部分醫院，護理師被規定要盤髮、不能染髮、不能做指甲、只能穿白襪；我也聽說很多護理師跟病人或家屬有紛爭、甚至遭到性騷擾，醫院高層都要求護理師忍耐，將事情壓下來。」

除了精神層面，由於需要長時間憋尿、輪班，泌尿道感染、睡眠障礙都是護理師常見的疾病，還有常常沒時間吃飯，所以護理師往往會準備一杯超大杯手搖飲防身，不只能止渴、有時還能止飢，卻嚴重傷害健康。

「還有薪水太低，這樣高強度的工作竟然只值一點點錢！」王小姐說，護理師的底薪大約只有2萬多，要靠著各種獎金、輪班，層層加總起來才能增加收入，「真的是辛苦錢！但還是太少了，所以很多人寧願選擇別的工作。」王小姐目前擔任企劃工作，而她的同學們也大多轉行，有些可以轉任藥廠業務，年薪破百萬又不必輪班；少數擔任護理師的都轉調到門診單位，或是乾脆護病比低的加護病房，相較之下比較輕鬆。

衛福部曾設定目標，2030年台灣的護理人力目標要達到24至26萬，但目前全國僅18萬名護理師，若不能徹底改善護理工作環境，未來護理師人數恐再創新低。

▲臺大醫院、成大醫院企業工會近日也召開記者會，希望衛福部能正視加護病房護理人員難以休假的現況。

為了留人，衛福部今年實施夜班津貼，希望為護理缺口止血。「這根本是加假薪！」台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，許多醫院「加薪資、扣獎金」，錢根本沒有到護理師的荷包，已經陸續收到不少投訴案。

陳玉鳳說，有護理師抱怨，至今只收到1月的夜班津貼，也有護理師提供薪資條，證明雖然增加津貼，但獎金卻減少了，一加一減之後根本沒差。另外，許多醫院違法跨科支援，能力較好的護理師必須承擔更多工作量，導致護理師「相互壓榨」，人力持續流失。

陳玉鳳認為，要真正改善護理環境，首先要盡快公佈合理三班護病比入法時程，避免護理師過勞；其次是建議由「醫院」給護理師全面加薪，而且要加的是底薪，不能僅是政府編列預算有時效性的夜班薪貼，或是其他能被砍掉的獎金。

另外，護理班表長期違反勞基法，希望勞動部ヽ衛福部ヽ立法院等落實查緝監督，同時列入評鑑分數，讓護理師能好好休假，而非在醫院被凹，休假在醫院上課、寫紀錄、交班，還不能報加班、不能報加班費。

新光醫院副院長洪子仁則呼籲，政府先前承諾的白班開刀房、急診和ICU的津貼政策，應該盡快提出，以增加護理師留任的意願，「今年6~8月是關鍵期」，若白班津貼儘速實施，就能增加護理人員回任，同時吸引今年畢業的護理系學生投入醫院職場。

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