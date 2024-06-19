妻用「黃國昌」羞辱他！　第三勢力要角錄音內容曝光

▲第三勢力要角C遭家暴，妻子E不斷拿黃國昌羞辱他的工作表現。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，政壇第三勢力要角C遭企業高階主管妻子Ｅ家暴，不僅被打到雙頰挫傷，妻子還持剪刀威脅，法院已據此核發為期一年的保護令。令友人傻眼的是，口角過程中，E竟不斷在未成年孩子前嘲諷C「不能嫁」並多次數落他的工作內容，甚至不斷拿C與立委黃國昌的互動狀況來羞辱他，黃國昌儼然成為他們婚姻中的隱形第三人，這些對話全都被錄下當成證據呈交法院。

本刊掌握法院的錄音檔譯文，E當時對C說：「我揍了你，然後你覺得說你沒有辦法忍受你就要走，拜託，這個世界是你說了算嘛，你要黏著黃國昌就黏著黃國昌，直到別人不要你為止。」

▲法院核發的家暴保護令揭露，第三勢力要角C遭妻子E打傷雙頰還被持剪刀恫嚇，讓他不敢出門。

▲第三勢力要角C遭家暴，黃國昌（圖）意外成隱形第三人，成為妻子E拿來羞辱C的理由。

不只如此，E還罵C「跟黃國昌一樣雞腸鳥肚的」、「你已經丟人現眼到一個極限了好不好」、「變成人家眼中的跳樑小丑，然後自己都沒有感覺」，並說：「你就抱著黃國昌一起去跳河算了吧！」

根據錄音檔譯文，對於妻子咄咄逼人，C則不斷懇求：「妳可以不要拿別人的話來羞辱我」、「別人講我跳樑小丑，我可以認，⋯⋯真的會讓他們稱心如意的就是像妳這樣。」

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