瘋電影／絕地戰警：生死與共　威爾史密斯重振事業一搏

文／賴賴

瘋言瘋語：

威爾史密斯從奧斯卡金像獎事件後，沉寂了兩年，這部電影耗資十億美元，目前雖然票房已破一億，儘管如此，這部電影的成敗對威爾史密斯極為重要，看得出來誠意滿滿的製作，場景變化速度之快，劇情快節奏的推進，而夥伴腦傷後的喜劇創作，有周星馳的味道，可惜內容發揮不夠。

熟知威爾史密斯目前民眾觀感不佳的編劇，在劇情中威爾只是一個很正派且盡職的警探，上了年紀的警察也是會被打，但仍然賣命的工作，很聰明的安排，看完確實會對威爾史密斯觀感加分，整體感是還不錯看的。

威爾史密斯是好萊塢一線少有的高智商演員，但智商高不等同情商，這也是給大眾上了一課，不論你的地位與智商有多高，謙卑才是王道。

片 名：絕地戰警：生死與共

英文名稱：Bad Boys 4

導 演：阿迪爾艾爾阿比、畢拉爾法拉

主 演：威爾史密斯、格馬汀勞倫斯、格凡妮莎哈金斯

類 型：動作、喜劇

製片國家：美國

語 言：英語

上映日期：2024/06/05

片 長：115分鐘

發 行：索尼娛樂



劇情大綱

某天，負責偽裝成殺手的警方臥底因為行為不當而遭到停職，蓋瑞因為長相酷似而獲邀取代他的職務。 蓋瑞偽裝殺手偽裝得很出色，臥底工作進展順利，然而，當迷人的麥迪遜（安卓亞霍娜飾）找上他，試圖擺脫會對她家暴的丈夫時，蓋瑞發現自己愛上了麥迪遜，並在雙重身份中陷入兩難……。

▲友人過世還被汙衊，主創正義為之平反找出真兇。

▲原本只是要去參加婚禮，過程變得很滑稽。

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