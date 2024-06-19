　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／絕地戰警：生死與共　威爾史密斯重振事業一搏

文／賴賴

▲▼絕地戰警：生死與共。（圖／索尼影業）

瘋言瘋語：

威爾史密斯從奧斯卡金像獎事件後，沉寂了兩年，這部電影耗資十億美元，目前雖然票房已破一億，儘管如此，這部電影的成敗對威爾史密斯極為重要，看得出來誠意滿滿的製作，場景變化速度之快，劇情快節奏的推進，而夥伴腦傷後的喜劇創作，有周星馳的味道，可惜內容發揮不夠。

熟知威爾史密斯目前民眾觀感不佳的編劇，在劇情中威爾只是一個很正派且盡職的警探，上了年紀的警察也是會被打，但仍然賣命的工作，很聰明的安排，看完確實會對威爾史密斯觀感加分，整體感是還不錯看的。

威爾史密斯是好萊塢一線少有的高智商演員，但智商高不等同情商，這也是給大眾上了一課，不論你的地位與智商有多高，謙卑才是王道。

片　　名：絕地戰警：生死與共
英文名稱：Bad Boys 4
導　　演：阿迪爾艾爾阿比、畢拉爾法拉
主　　演：威爾史密斯、格馬汀勞倫斯、格凡妮莎哈金斯
類　　型：動作、喜劇
製片國家：美國
語　　言：英語
上映日期：2024/06/05
片　　長：115分鐘
發　　行：索尼娛樂


劇情大綱

某天，負責偽裝成殺手的警方臥底因為行為不當而遭到停職，蓋瑞因為長相酷似而獲邀取代他的職務。 蓋瑞偽裝殺手偽裝得很出色，臥底工作進展順利，然而，當迷人的麥迪遜（安卓亞霍娜飾）找上他，試圖擺脫會對她家暴的丈夫時，蓋瑞發現自己愛上了麥迪遜，並在雙重身份中陷入兩難……。

▲▼絕地戰警：生死與共。（圖／索尼影業）

▲友人過世還被汙衊，主創正義為之平反找出真兇。

▲▼絕地戰警：生死與共。（圖／索尼影業）

▲原本只是要去參加婚禮，過程變得很滑稽。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
警方突襲「滴妹男友」賭場畫面曝！　爆乳荷官全遭帶回
舒華現身柯震東慶生！6大咖藝人在場　網傻：這組合不可思議
快訊／台積電再創新高！漲17元至960　指數逼近2萬3
以色列、黎巴嫩恐爆「全面戰爭」！　1支挑釁影片加劇緊張
快訊／上校大隊長爆性騷女官　國防部：記2大過調離現職
眾量級Andy、家寧合體了！　同框照罕曝
博愛座的由來！　為紀念1位已故前總統
瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」　夫10年被綠3次：都找

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／絕地戰警：生死與共　威爾史密斯重振事業一搏

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

大元為求感情保鮮找激情　買情趣衣穿給鼓鼓看＞///＜

真的超正！24歲女警脫警裝喊話別被愛情詐騙　一票網友先暈船

王柏傑內湖撞遊覽車　酒測值0.44遭逮捕移送

瘋電影／絕地戰警：生死與共　威爾史密斯重振事業一搏

金門鬧區路面坍陷！水泥灌漿車突傾斜翹孤輪　車頭懸空嚇壞民眾

澎湖海域出現解放軍潛艦上浮　顧立雄有掌握：不宜透露細節

YTR眾量級家寧哭了！被友抓包認：情緒還是很豐沛 同框Andy拍片進度曝

警方突襲畫面曝！「滴妹男友」出資賭場被抄了　爆乳荷官全遭帶回

午後大雨！3地防劇烈天氣　周五「夏至」全台高溫悶熱

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

台積電創新高！漲17元至960　指數漲逾230點逼近2萬3新高

彰化斷掌乾屍死亡逾1年！母質疑「死因不單純」　彰檢澄清：未結案

屏東縣國中小學第二階段新任校長遴選　8校校長出爐

夏至心花開！　4生肖轉角遇到愛

上百隻白蟻飛滿整間屋　女崩潰用水柱噴灑房內

名家熱門新聞

威爾史密斯重振事業一搏

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

發音不標準！花生變陰莖...

康熙來亂之「朕不給，你不能搶」

奈奈：對付大男人主義的另一半

西田光　改變人生的就只有夏天

日本將軍是妖魔叛國富翁是鬼怪

更多熱門

相關新聞

謊稱自己是殺手結果女友成殺手

謊稱自己是殺手結果女友成殺手

某天，負責偽裝成殺手的警方臥底因為行為不當而遭到停職，蓋瑞因為長相酷似而獲邀取代他的職務。 蓋瑞偽裝殺手偽裝得很出色，臥底工作進展順利，然而，當迷人的麥迪遜（安卓亞霍娜飾）找上他，試圖擺脫會對她家暴的丈夫時，蓋瑞發現自己愛上了麥迪遜，並在雙重身份中陷入兩難……。

靈鷲山花蓮中心三時繫念法會

靈鷲山花蓮中心三時繫念法會

宮崎駿首部電影作品

宮崎駿首部電影作品

史上最好的網球電影

史上最好的網球電影

靈鷲山四期教育邀您走進文字道場

靈鷲山四期教育邀您走進文字道場

關鍵字：

瘋電影絕地戰警：生死與共賴賴威爾史密斯.格馬汀勞倫斯.格凡妮莎哈金斯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

今雨最多！　「下最大」地區曝

即／王柏傑酒駕撞遊覽車　遭逮移送

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

王柏傑酒駕遭逮捕！　網火大灌爆粉專：退出演藝圈

珠寶廠商先後找郭書瑤王柏傑GG了

告別式家屬要求下跪　黑衣人靈前亂鬥

百萬YTR「伸舌頭親妹妹」全場喊噁！本人親揭真相

王柏傑貪杯成「恐怖情人」黑底曝！　錢櫃與竹聯起衝突

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰

NBA史上最大約！坦圖將獲102億續約

即／嘉義縣警路口相撞機車　女騎士送醫不治

裕隆城新馬辣再爆食物中毒「勒令停業」

獨／彰化驚見詭異男乾屍　雙手斷掌腳呈「八字型」

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面