靈鷲山／花蓮中心三時繫念法會　讚偈禮佛度生薦亡

文／賴芃縈 整理編輯

▲靈鷲山花蓮中心舉行三時繫念法會，為亡者祈福、超度，為花蓮祝禱祈願，場面莊嚴殊勝。(靈鷲山佛教教團提供)



靈鷲山花蓮中心6月9日在中華國小啟建「三時繫念普施超度法會」，眾人一念清淨，一心繫念彌陀，虔心讚偈禮佛，至誠懺悔發願，宏亮梵唄聲傳達十方，普利虛空法界一切眾生。現場設置4支0403花蓮地震有關的公益牌位、結緣點燈，祈願轉化災劫，慈悲超度往生者安息善處，人人平安積德福慧雙修，順利重建家園、世界消災免難。



法會是對眾生財施、法施、無畏施的關懷，三時繫念法會是讚偈禮佛、度生薦亡、冥陽兩利的佛事。三時是「晝夜不懈」之意，「繫念」是指心念專注於佛法和亡者的解脫。

上午8點30分開始，在法師引領下，十方善信隨喜隨力發心護念，捻香祈福祝禱普降吉祥，現場莊嚴肅穆。3個時段裡，主法大良法師恭讀儀軌開示文，阿彌陀佛身金色，四十八願度眾生，三時繫念佛事心心即佛，時時觀想佛陀，至心發願懺悔，行願既深，功無虛棄，恭聆妙法一心受度。



三時繫念精神：慈悲超度、智慧覺悟



法師領眾念誦 《佛說阿彌陀經》、禮佛、懺悔發願、唱誦《佛寶讚》、《法寶讚》、《僧寶讚》、《彌陀大讚》、《伽藍讚》等偈子，透由每一時的佛事，為亡者祈福、超度，為花蓮祝禱祈願，同時希望念佛修持者透過佛陀的悲願與本懷，利益冤親債主，希望亡靈往生西方極樂淨土，永離茫茫業海和輪迴之苦。



0403花蓮地震餘悸猶存，災後人心安定和重建家園是長期艱鉅的任務，靈鷲山致力各項公益慈善、關懷地方，以愛心匯聚善緣，靈鷲山慈善基金會在全台各地發起「靈鷲送福～台灣萬得福專案」，以 Food 的英文發音取名為「福」，在贈送食物箱的同時，也送上一份滿滿的祝福。



9日捐助500箱食物箱給花蓮縣政府，幫助弱勢家庭和團體，法會物資也送給生活艱難的民眾，花蓮縣政府社會處黃書儀副處長代表縣長徐臻蔚蒞臨現場受贈，也在佛前供燈祈福，他感恩靈鷲山和心道法師在端午佳節，分享花蓮鄉親圓滿無私的愛，也感謝縣府、食 (實) 物銀行共同協力，將物資送達需要的人手上，相信花蓮可以很快復原，很快重新站起來。



世間無常災難無情 人間有情



心道法師曾開示大眾：「遵循佛法道路，行善、學佛、做願力的工作，都能讓人平安。」靈鷲山慈善基金會董事長性月法師表示，未來將在花蓮持續5年的靈鷲送福計畫，希望大家發揮「生命服務生命，生命奉獻生命」精神，從愛和慈悲心，創造更好的生命緣起。



地球上每個生命體息息相關，地水火風四大不調時，大自然的威力不可輕忽，此次法會特別設置4支公益牌位：0403花蓮地震罹難亡靈、花蓮太魯閣、蘇花公路鯉魚潭境內，一切山神樹神土地神龍神水神暨一切無祀男女孤魂等眾，祈願走過災難，天災地變不再來襲。



花蓮中心監院寶臻法師說，三時繫念法會感受佛法的力量和慈悲的傳遞，感恩很多不具名的有緣人參加法會共修、點燈祈福，各組志工和幹部歡喜無私成就善業功德。其實，重建工作從無到有，最需要的是安定惶惶人心，遠離怖畏，希望人人心手相牽串聯善心、善念、善緣，回向世界無災無難。

▲主法大良法師恭讀儀軌開示文，十方善信共同納受加持，法喜滿溢。(靈鷲山佛教教團提供)

▲十方信眾虔誠讚偈禮佛拜懺，也燃燈供佛，祈願往生者安息善處，人人修行積德平安增福慧。(靈鷲山佛教教團提供)