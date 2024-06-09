　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

靈鷲山／花蓮中心三時繫念法會　讚偈禮佛度生薦亡

文／賴芃縈　整理編輯

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山花蓮中心舉行三時繫念法會，為亡者祈福、超度，為花蓮祝禱祈願，場面莊嚴殊勝。(靈鷲山佛教教團提供)

靈鷲山花蓮中心6月9日在中華國小啟建「三時繫念普施超度法會」，眾人一念清淨，一心繫念彌陀，虔心讚偈禮佛，至誠懺悔發願，宏亮梵唄聲傳達十方，普利虛空法界一切眾生。現場設置4支0403花蓮地震有關的公益牌位、結緣點燈，祈願轉化災劫，慈悲超度往生者安息善處，人人平安積德福慧雙修，順利重建家園、世界消災免難。

法會是對眾生財施、法施、無畏施的關懷，三時繫念法會是讚偈禮佛、度生薦亡、冥陽兩利的佛事。三時是「晝夜不懈」之意，「繫念」是指心念專注於佛法和亡者的解脫。

上午8點30分開始，在法師引領下，十方善信隨喜隨力發心護念，捻香祈福祝禱普降吉祥，現場莊嚴肅穆。3個時段裡，主法大良法師恭讀儀軌開示文，阿彌陀佛身金色，四十八願度眾生，三時繫念佛事心心即佛，時時觀想佛陀，至心發願懺悔，行願既深，功無虛棄，恭聆妙法一心受度。

三時繫念精神：慈悲超度、智慧覺悟

法師領眾念誦 《佛說阿彌陀經》、禮佛、懺悔發願、唱誦《佛寶讚》、《法寶讚》、《僧寶讚》、《彌陀大讚》、《伽藍讚》等偈子，透由每一時的佛事，為亡者祈福、超度，為花蓮祝禱祈願，同時希望念佛修持者透過佛陀的悲願與本懷，利益冤親債主，希望亡靈往生西方極樂淨土，永離茫茫業海和輪迴之苦。

0403花蓮地震餘悸猶存，災後人心安定和重建家園是長期艱鉅的任務，靈鷲山致力各項公益慈善、關懷地方，以愛心匯聚善緣，靈鷲山慈善基金會在全台各地發起「靈鷲送福～台灣萬得福專案」，以 Food 的英文發音取名為「福」，在贈送食物箱的同時，也送上一份滿滿的祝福。

9日捐助500箱食物箱給花蓮縣政府，幫助弱勢家庭和團體，法會物資也送給生活艱難的民眾，花蓮縣政府社會處黃書儀副處長代表縣長徐臻蔚蒞臨現場受贈，也在佛前供燈祈福，他感恩靈鷲山和心道法師在端午佳節，分享花蓮鄉親圓滿無私的愛，也感謝縣府、食 (實) 物銀行共同協力，將物資送達需要的人手上，相信花蓮可以很快復原，很快重新站起來。

世間無常災難無情　人間有情

心道法師曾開示大眾：「遵循佛法道路，行善、學佛、做願力的工作，都能讓人平安。」靈鷲山慈善基金會董事長性月法師表示，未來將在花蓮持續5年的靈鷲送福計畫，希望大家發揮「生命服務生命，生命奉獻生命」精神，從愛和慈悲心，創造更好的生命緣起。

地球上每個生命體息息相關，地水火風四大不調時，大自然的威力不可輕忽，此次法會特別設置4支公益牌位：0403花蓮地震罹難亡靈、花蓮太魯閣、蘇花公路鯉魚潭境內，一切山神樹神土地神龍神水神暨一切無祀男女孤魂等眾，祈願走過災難，天災地變不再來襲。

花蓮中心監院寶臻法師說，三時繫念法會感受佛法的力量和慈悲的傳遞，感恩很多不具名的有緣人參加法會共修、點燈祈福，各組志工和幹部歡喜無私成就善業功德。其實，重建工作從無到有，最需要的是安定惶惶人心，遠離怖畏，希望人人心手相牽串聯善心、善念、善緣，回向世界無災無難。

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲主法大良法師恭讀儀軌開示文，十方善信共同納受加持，法喜滿溢。(靈鷲山佛教教團提供)

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲十方信眾虔誠讚偈禮佛拜懺，也燃燈供佛，祈願往生者安息善處，人人修行積德平安增福慧。(靈鷲山佛教教團提供)

ET快訊
快訊／淡水金色水岸旁驚見男浮屍
快訊／單車女自摔　慘遭休旅車輾斃
總統出訪行程疑遭華航職員洩密給共諜
快訊／男碧潭吊橋墜河死亡
划龍舟翻船！　3陸女死亡
草爺哭認被綠了！探病給驚喜「反被告知殘忍真相」：怎麼會發生

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

靈鷲山／花蓮中心三時繫念法會　讚偈禮佛度生薦亡

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

賓士貓發出淒厲殺豬聲 飼主無奈：謝鄰居包容

林美秀罹「後天血友病」腿腫到放血...噴出來

封印解除！邊佑錫變身《庫洛魔法使》小櫻　台北見面會「三段式飛吻」全場瘋掉

靈鷲山／花蓮中心三時繫念法會　讚偈禮佛度生薦亡

金牌名廚朱志揚現場教學　民黨屏東縣黨部包粽慶端午

日百萬樂團吉他手「刺殺女友」被捕　官方發聲形同解散

華僑市場端節連假人車塞爆！警開罰違停...攤商怒嗆：停10秒而已

15歲凍齡像幼犬　奶油臘腸亮出「全口白牙」網羨慕：照顧得太好了

國5北上龜速「午夜紓解」　收假日國道11路段易塞　

大雨路滑還有沙！18歲男騎士載20歲女　阿里山公路慘摔雙雙送醫

快訊／淡水金色水岸旁驚見男浮屍　警衝現場拉封鎖線調查中

靈鷲山／花蓮中心三時繫念法會　讚偈禮佛度生薦亡

獨自重現GFRIEND名曲舞台！隊長所願「忍不住哽咽」：好久沒跳了

快訊／端節前夕悲成忌日！單車女路滑自摔　慘遭休旅輾斃畫面曝

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

日本將軍是妖魔叛國富翁是鬼怪

7道超下飯的絞肉料理

發音不標準！花生變陰莖...

10道你非吃不可的蝦料理(上)

日網友推薦的十大素人系AV女優

宮崎駿首部電影作品

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

康熙來亂之「朕不給，你不能搶」

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

超市火鍋肉片變出5道美味料理

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

更多熱門

相關新聞

宮崎駿首部電影作品

宮崎駿首部電影作品

講述了紳士盜賊魯邦三世成功搶劫一家賭場，但發現錢全為假鈔之後。前往據稱為假鈔來源的小國「卡里奧斯特羅公國」，並試圖拯救逃跑的克蕾莉絲公主脫離卡里奧斯特羅伯爵的掌控。伯爵計劃娶克拉麗絲為妻，以鞏固自己的權力並奪回傳說中的「寶藏」，便此需要克蕾莉絲的祖傳戒指。魯邦將聯合他的同伴次元大介、石川五右衛門、峰不二子向伯爵發出挑戰，同時引來多年來的宿敵錢形警部前往城堡，並藉此挫敗伯爵的假鈔行動，並拯救克蕾莉絲免於被迫嫁給伯爵。

史上最好的網球電影

史上最好的網球電影

靈鷲山四期教育邀您走進文字道場

靈鷲山四期教育邀您走進文字道場

尋回遺失已久的心靈夥伴

尋回遺失已久的心靈夥伴

從山林復育到四期教育

從山林復育到四期教育

關鍵字：

瘋電影賴賴靈鷲山

讀者迴響

熱門新聞

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

謝京穎婚紗美炸！張書偉深吻24秒

黃仁勳家多輛跑車　輝達工程師曝回憶

加州迪士尼出人命！　摔車撞擊頭部亡

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

診所21：30休息卻開到凌晨　患者狂道歉：等我

日本妹搭捷運聊太嗨！台灣乘客「反應超快」

陸網紅激賞星宇！點出唯2缺點釣出K董親回應

即／台中小吃部爆衝突　男滿臉傷衝超商求救

快訊／國家警報響了！12縣市大雨特報　大雷雨灌2地

今全台有雨　「下最大」地區曝

以中混血女大生被救出！以軍救出4人

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

手搖飲「19元紅茶」限時19天開喝了

更多

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面