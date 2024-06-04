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瘋電影／魯邦三世卡里奧斯特羅城　宮崎駿首部電影作品

文／賴賴

▲▼魯邦三世卡里奧斯特羅城。（圖／普威爾）

瘋言瘋語：

為了宮崎駿，勢必要來看這部電影，原本就喜歡魯邦三世，而電影版卻沒看過，這片果然還是有著濃濃宮崎駿的獨特風格，古典的建築設計，大環境背景的鏡頭語言，總是細膩帶著文雅氣質，獨特的公主和噁心老男人，形成不能不救的巧妙設計，劇情簡單但過程流暢。

這是以手繪完成的動畫，有著不同於現在的工整感，畫面飽滿，而視覺有山有水有森林有水裡，典型古早大型娛樂片元素，在一部電影裡，有著不同環境元素的魅力，在那個年代，只有動畫才能辦到，對於現在輕易就能看到所有場景的我們，可能體會不了1979年代手繪質感的魅力，與這部片娛樂設計的野心，總之，好看。


片　　名：魯邦三世 卡里奧斯特羅城
英文片名：Lupin III: The Castle of Cagliostro
類　　型：動畫
上映日期：2024/05/17
片　　長：100分
導　　演：宮崎駿
演　　員：山田康雄、小林清志、增山江威子、井上真樹夫
國　　家：日本
語　　言：日語

劇情大綱

是一部1979年上映的日本動畫動作冒險喜劇電影，由宮崎駿執導並擔任編劇，該電影這是基於加藤一彥於1967年至1969年創作的漫畫系列《魯邦三世》的第二部動畫電影。這部電影亦為宮崎在東映動畫和電信動畫電影擔任動畫師時，執導《魯邦三世PART1》等動畫電視影集後的首部長篇電影導演作品。

《卡里奧斯特羅城》講述了紳士盜賊魯邦三世成功搶劫一家賭場，但發現錢全為假鈔之後。前往據稱為假鈔來源的小國「卡里奧斯特羅公國」，並試圖拯救逃跑的克蕾莉絲公主脫離卡里奧斯特羅伯爵的掌控。伯爵計劃娶克拉麗絲為妻，以鞏固自己的權力並奪回傳說中的「寶藏」，便此需要克蕾莉絲的祖傳戒指。魯邦將聯合他的同伴次元大介、石川五右衛門、峰不二子向伯爵發出挑戰，同時引來多年來的宿敵錢形警部前往城堡，並藉此挫敗伯爵的假鈔行動，並拯救克蕾莉絲免於被迫嫁給伯爵。

▲▼魯邦三世卡里奧斯特羅城。（圖／普威爾）

▲1979年的作品有濃濃的復古風味。

▲▼魯邦三世卡里奧斯特羅城。（圖／普威爾）

▲連美術顏料都有一定程度的色澤限制。

▲▼魯邦三世卡里奧斯特羅城。（圖／普威爾）

▲可惡的壞蛋想要吞併這個國家及寶藏。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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