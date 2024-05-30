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瘋電影／挑戰者　史上最好的網球電影

文／賴賴

▲▼ 挑戰者。（圖／華納兄弟）

瘋言瘋語：

由於評價相當高，所以就來看了，果然前所未見過的，史上最好的網球電影，從網球運動出發，網球最大人物變得渺小，一切視角都從打贏賽事為主要思維，兩男追一女，女主則是誰贏我跟誰，簡單扼要，俊男美女的愛情故事，運動選手的身材無庸置疑，就是健康好看。

為了追求勝利，不論是追妹或是贏球賽，都會有偷吃步的過程出現，而導演在球賽的拍攝更是巧思的以鏡頭語言來訴說這顆網球的命運，運動電影最困難的就是視覺，要拍出不單純只是運動賽事的水準，而是以鏡位敘事帶出導演想要傳達的意鏡，大量的空拍、軌道、大特，運動選手的壓力，汗如雨下的選手，聚精會神的觀眾，三人的三角關係，球賽的進程，看得非常過癮，電影相當好看，非常推薦的好作品。


片　　名：挑戰者
英文名稱：Challengers
導　　演: 盧卡格達戈尼諾
主　　演: 辛蒂亞,麥克費斯,喬許奧康納
類　　型：劇情、運動
製片國家/地區: 美國
語　　言: 英語
上映日期: 2024/05/01
片　　長: 131分鐘

劇情大綱

派屈克茲威格（喬許歐康納飾）與亞特唐納森（麥克費斯飾）是從小一起在寄宿網球學校就讀的好友，他們如膠似漆，互相競爭又玩在一起。但青少年的他們，某天遇見了網壇新星塔西（Zendaya 飾），世界為之一變。派屈克與亞特變成了「挑戰者」，他們都想要得到唯一的塔西，勢必得分出高下。但塔西的網球夢因傷勢而提早中斷，三人關係發生重大變化。十三年後，亞特已經與塔西成婚，他與派屈克再度於一場地方比賽相遇，誰會是這十數年來爭鬥的最終勝利者呢？

▲▼ 挑戰者。（圖／華納兄弟）

▲從小一起長大的雙打選手，也練習單打，將好友當成對手。

▲▼ 挑戰者。（圖／華納兄弟）

▲直到正妹女主出現，擾亂所有關係，二男一女的競爭。

▲▼ 挑戰者。（圖／華納兄弟）

▲網球選手的女主腿傷後只能當教練。

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