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瘋電影／當殺手戀愛時　謊稱自己是殺手結果女友成殺手

文／賴賴

▲▼當殺手戀愛時。（圖／車庫娛樂提供）

瘋言瘋語：

從片名就可以看出就是一部娛樂片，以此初衷就不會挑剔什麼，反而需要的是驚喜，而這部劇本屬於低成本卻製造驚喜的成功作品，由netflix出品，卻在電影院上先上映，果然是試水溫的作品，這種愛情喜劇在歐美並非主流，若沒有高評價都算是低階娛樂片，野心不會很大。

這部片子最大特色莫過於主角擔任編劇，多了一分才子氣息，而電影流暢，過程也有新意，最令人驚訝的是結局，這本來就是以18歲以上來設計的劇情，和18禁內容來吸睛，達到百分百娛樂效果的作品。整體是不錯看的。


片　　名：當殺手戀愛時
英文名稱：Hit Man
導　　演: 李察林克雷特
主　　演: 安卓亞霍娜、格蘭鮑威爾
類　　型：劇情
製片國家/地區: 美國
語　　言: 英語
上映日期: 2024/05/31
片　　長: 100分鐘

劇情大綱

某天，負責偽裝成殺手的警方臥底因為行為不當而遭到停職，蓋瑞因為長相酷似而獲邀取代他的職務。 蓋瑞偽裝殺手偽裝得很出色，臥底工作進展順利，然而，當迷人的麥迪遜（安卓亞霍娜飾）找上他，試圖擺脫會對她家暴的丈夫時，蓋瑞發現自己愛上了麥迪遜，並在雙重身份中陷入兩難……。

▲▼當殺手戀愛時。（圖／車庫娛樂提供）

▲純愛電影沒市場，要動作懸疑加情色，俊男美女好身材才能吸引投資。

▲▼當殺手戀愛時。（圖／車庫娛樂提供）

▲這種小成本作品大銀幕能賣到票房的話，就會是成功案例。

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