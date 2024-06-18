日本颳起瞬間強風！民宅屋頂「慘遭吹飛」　屋主嘆：就這樣沒了

高知県東部の田野町によりますと、竜巻注意情報が発表されていた午前6時半すぎに、住宅の屋根が飛ばされるなどの被害があったということです— NHKニュース (@nhk_news) June 18, 2024
【近畿から関東甲信 夜にかけて局地的に激しい雨のおそれ】
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記者羅翊宬／編譯
日本受到梅雨鋒面往北移與低氣壓影響，雨勢逐漸從沖繩轉移至西日本、18日下午轉移至東日本。在此之際，四國高知縣田野町卻傳出屋頂遭到突然刮起的震風吹翻的意外，就連屋主都感嘆風力之強，還透露曾聽到類似地鳴的聲響。
根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，高知縣田野町北張地區今（18）日上午6時30分突然刮起一陣強風，霎那間當地住宅的屋頂遭到強風掀翻、倉庫玻璃窗碎裂，建築物外牆也因此剝落，就連玄關也因強風而遭到破壞。
從照片中可以看到，該棟民宅1樓寬約7公尺的屋頂因強風吹襲而出現破損。56歲男性住戶表示，「在強烈的雨勢中，突然聽到『鉤』類似地鳴的低音，此時住家屋頂就慘遭強風掀翻。當我走出去關起客廳的百葉窗時，屋頂就突然被吹飛了。」
高知地方氣象台曾於18日上午5時3分，針對田野町在內等高知縣東部地區發出龍捲風警報。田野町當地政府指出，強風吹襲導致4戶住宅、2棟倉庫、1棟地區聚會場所和6棟農業用塑膠溫室建築出現損壞，當地並未傳出人員傷亡。
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