男玩「跑酷」破壞古蹟　義大利飛簷走壁下秒現世報降臨

▲男子在義大利巴西利卡塔（Basilicata）地區的古蹟城大玩跑酷，結果重摔在地。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

現代有不少人喜歡挑戰「跑酷」極限運動，不過近日有一名男子，選擇到義大利的古蹟城玩跑酷，引發爭議。但最後這名男子，不僅因為跑酷意外破壞古蹟，而後更得到「現世報」。

據英國《每日郵報》報導，就在本月12日流出一片段，一名男子在義大利巴西利卡塔（Basilicata）地區的古蹟城，大玩跑酷。只見男子在古蹟樓的屋頂上又跑又跳，之後更來個飛簷走壁，但沒想到挑戰失敗，最後男子不只破壞古蹟牆面，更整個人直接重摔在地。隨後影片就可見，男子用英文大罵髒話，並不斷哀號，但相信男子最後沒事，在旁拍攝的同夥也立刻上前關心。

不過這段影片，之後被編舞家托馬西尼（Luca Tommassini）大肆轉發。據悉巴西利卡塔地區，在1993年獲選聯合國教科文組織認定的世界遺址，因為這裡相信是從舊石器時代，就有人類居住與發展。托馬西尼在分享影片時，也大罵該名跑酷者：「你怎麼敢在古蹟上這樣跑跳？」、「你知道你人在哪裡嗎？碰了什麼嗎？」

另外影片也可聽到，這名跑酷者在摔下後，直接爆出英文的髒話與文句，因此推測他可能來自英語系國家，或者有可能是英國人。



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