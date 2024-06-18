阿姨半夜超商聽佛經！被勸竟要撂人「超渡」　網獻策：放聖歌回擊

▲一名超商店員發文分享，半夜有位阿姨在座位區大聲播放佛經。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

日前一名超商店員發文分享，值夜班時遇到一位阿姨在座位區播放佛經，因為音量過大使其他顧客紛紛轉過頭查看。原PO因此上前勸阻，請該名阿姨降低播放音量，沒想到竟換來阿姨質疑，是不是聽了佛經會害怕？還說原PO身上一定有髒東西，改天要請師父來超渡他。

一名超商店員在臉書專頁「靠北7-11」分享工作時遇到的特殊狀況，原PO半夜上班時，超商座位區有一位阿姨大聲播放佛經，已明顯影響其他顧客。原PO見狀，於是上前請阿姨降低佛經音量，結果阿姨回道：「怎樣？聽了會怕喔？」她還進一步反嗆PO，說原PO身上一定有髒東西，甚至宣布「改天要帶師父過來超渡。」

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網友看到原PO無奈發文，紛紛留言獻策。有網友提議，原PO可以暗示阿姨，他身上確實有需要被超渡的生靈，建議原PO說：「我是不怕，但這東西連你都超渡不了，可見你罪孽太重，麻煩小聲點」還有網友提供其他恐嚇阿姨的說法，例如「因為一堆好朋友圍著妳一起聽，越來越多」、「你應該要回她，我終於等到看得到我的人了」、「妳再吵我就物理超渡妳」。

其他網友則提供許多充滿創意的解決方法，一名網友寫道「我直接放聖歌，等一下讓你看看耶穌大戰觀世音。」意圖使場面更加混亂。有網友期待接下來能夠有更精彩的發展，表示「這種我都會拜託她快點這麼做，這畫面肯定很有趣」，或是建議原PO「那就裝瘋讓她看看什麼是髒東西」。



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