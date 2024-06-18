普丁：將與北韓簽新協議　建立「不受西方控制」的安全和貿易機制

▲去年9月金正恩出訪俄羅斯與普丁會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁將於18、19日訪問北韓，他18日承諾將堅定不移地支持北韓，並互相建立不受西方控制的貿易和安全機制。此外，俄羅斯外交部長透露，兩國將簽定新的合作協議，取代過往的合作文件。

根據《路透社》報導，普丁透過北韓官媒《勞動新聞》發出公開信指，俄羅斯與北韓在過去70年來，基於平等、互相尊重與信任，建立良好的夥伴關係，「我們將發展不受西方控制的貿易和互助機制，共同抵制非法的單邊制裁，我們也將在歐亞地區建立平等且不可分割的安全架構。」

▲俄羅斯總統普丁承諾將與北韓互相建立不受西方控制的貿易和安全體系。（圖／路透）



普丁也感謝北韓支持俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」，並承諾在美國施加的「壓力、勒索和軍事威脅」下，繼續支持平壤當局捍衛其利益。

此次是普丁繼2000年7月19、20日出訪北韓會晤時任國防委員長金正日之後，睽違24年再度出訪北韓。

普丁外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普丁訪問期間將進行一系列非常豐富且密集的會談，雙方也正在擬定新協議，取代1961年、2000年和2021年簽署的基本文件，包括《蘇朝友好合作互助條約》和《俄朝友好睦鄰合作條約》。

鄂夏柯夫指出，新協議將概述進一步合作的前景，並考慮到近年來兩國之間以及國際政治、經濟和各類交流，包括安全問題方面的發展，且協議旨在確保東北亞地區的穩定，而非針對其他國家，「這將尊重所有國際法基本原則，不具對抗性，亦不針對任何國家。」

北韓行程結束之後，普丁將接著於19、20日出訪越南。跟隨普丁出訪的代表團成員包含國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）、外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和副總理諾瓦克（Alexander Novak）。