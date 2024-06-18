富士山人潮炸了！　政府出手「7／1啟用閘門」阻登山亂象

▲日本海內外旅客攀登富士山。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本富士山登山客過多，許多人訂不到山上小屋過夜，選擇不過夜的「彈丸登山」。有不守規矩的登山客擅闖小屋借廁所，或升起篝火，加上攻頂處人擠人，業者說實在太亂，「真的哪天出事都不會感到意外」。

山梨縣政府為了打擊富士山嚴重的「觀光公害」（overtourism）問題終於下狠手，將從今年夏天起實施通行管制，已在富士山吉田五合目（半山腰）登山道安裝一道高1.8公尺、全長8公尺的閘門。

為了搭配富士山景色，閘門貼上深色的杉木板、造價100萬日圓（約新台幣20.5萬元），將從開放登山的7月1日凌晨0時啟用，部署保全人員24小時管理，預定最多達7人。

登山客在通過閘門前，須先在付費處支付通行費2000日圓（約新台幣418元）。如果沒先預定山上小屋，在閘門關閉時間（下午4時至翌日凌晨3時之間）不准通行，就是為了避免登山客再以「彈丸登山」方式攻頂。每天通行人數上限為4000人，一但達到4000人也會提早關閉閘門。

「產經新聞」報導，山梨縣一側的富士山「吉田口登山道」去年開山期間登山客人數比前年同期增加40%，這是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平息後，訪日外國旅客數回升所致。

然而，山上小屋容納的人數，卻從疫情前的3200人縮減至1900人，減少約4成。因為比起疫情前，許多登山客雜亂躺大通舖的情況，經歷疫情後更重視防疫，改為較衛生的寢室。相同空間能容納的登山客人數減少了。

▲富士山疫後過度旅遊，擠滿登山客，亂象叢生。（圖／達志影像／美聯社）



這也導致選擇「彈丸登山」的登山客愈來愈多。有些登山客為了借用廁所或防寒，擅自闖入山上小屋設施，或是乾脆在登山道上打盹、生起篝火，時常可見有失公德心的行為。

此外，由於接近山頂的地方過於擁擠，要攻頂甚至還得排隊。山上小屋業者一致認為，「哪天發生重大事故都不會意外」，希望當局採取嚴正應對措施。

為何拖到現在才強制管制進山人數，山梨縣知事長崎幸太郎17日在東京的日本外國特派員協會召開記者會說明，由於登山道屬於「道路法」管轄，縣政府過去難以管制。山梨縣因此修改條例，把登山道指定為縣的「設施」而非道路，才有權限制定規定，管制進山人數與時間。

以往攀登富士山除了需要預定山上小屋外，幾乎不需要其他手續。但從今年夏季7月1日開山開始，山梨縣一側的登山道將有時間與人數管制，加上還要繳交通行費，預料將使過去有6成登山客選擇的吉田口登山道人數減少，改道靜岡縣的登山道。

長崎說，目前山梨縣和靜岡線各自採取措施，會在今年開山期間結束後，共同商討對策。