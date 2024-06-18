2大麻煩製造者！　普丁睽違24年將訪北韓會見金正恩

▲俄羅斯證實，金正恩受普丁邀請，將於近日訪俄。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

克里姆林宮今天宣布，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將於6月18日至19日前往北韓展開「友好國是訪問」。這是普丁睽違24年再度訪問北韓，他在這趟旅程結束後，接著將造訪越南。

綜合法新社與路透社報導，克宮發布另一項聲明中說，普丁訪問北韓後將赴越南展開為期2天的訪問，致力推動莫斯科與河內的「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership）。

普丁訪問北韓之際，適逢俄國尋求彈藥以持續推進2022年2月對烏克蘭展開的軍事行動。入侵烏克蘭使莫斯科陷入空前的國際孤立狀態。

普丁9個月前在俄國遠東地區接見北韓領導人金正恩，這是金正恩極為罕見的一場外國之行，兩人會晤時互相稱讚對方。

西方國家、南韓與烏克蘭之前指控北韓輸送武器給俄羅斯，使其用來對付烏克蘭，違反了聯合國對平壤當局的制裁。

華府和首爾當局表示，俄羅斯為北韓的衛星計畫提供技術協助並提供糧食，作為平壤提供武器的回報。

普丁這趟極為罕見的北韓之行，凸顯莫斯科與這個擁核、孤立國家的夥伴關係正快速發展。

金正恩去年9月訪問俄國遠東地區時向普丁發出訪問邀請。普丁自2000年7月以來就不曾訪問過北韓。

克宮表示，普丁結束北韓之行後，接著將在6月19日至20日訪問越南。