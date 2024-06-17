建築工地挖到千年遺跡　工人玩「死人骨頭」大不敬！當局介入調查

▲ 建案工地挖到千年遺跡，工人玩「死人骨頭」大不敬！當局介入調查。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

愛爾蘭近日流出一段影片，引發社會關注，相信地點在都柏林郊區巴利弗莫特（Ballyfermot）的一處工地，工人開挖時，挖到一處至少有1千年歷史的墓園遺址，但工人卻大玩「死人骨頭」，對先人大不敬。隨後這段影片，引發愛爾蘭文物保護當局的注意，並展開調查。

據英國《每日星報》報導，影片可見一名建築工人在工地作業中，發現一處墓地遺跡，裡面還有先人遺體，接著工人開始大玩「死人骨頭」，不僅對先人大不敬，也有破壞文物之嫌。影片傳開後，隨即引來愛爾蘭國家博物館、國家古蹟管理局等考古學家的注意，當地議員也批評這種無良行為。

據專家說法，工地挖到的這處墓地遺跡，至少有1千年歷史，目前有部分遺骨已送去分析，初步判定是11世紀人類遺骸。報導也指出，這塊土地是一間新飯店的基地，於去年開始整地開挖，但後來挖到歷史遺跡。目前愛爾蘭古蹟管理當局已對此案介入調查，並報警處理，也將會和飯店方討論與合作，如何讓歷史遺跡與新飯店作結合。

▲ 工地挖到的這處墓地遺跡，至少有1千年歷史。（翻自《每日星報》）

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