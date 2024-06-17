彭博社爆料「蘋果瘦身計畫啟動」　iPad Pro打頭陣全面減重開始

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在上周WWDC正式宣布AI「Apple Intelligence」後引起全球果粉關注，而近日包含iOS 18、iPadOS 18及 macOS Sequoia 的更新也引起討論。對此，根據《彭博社》近期爆料，蘋果接下來的產品將會變得「更加輕薄、全面減重」，將捨去過去為了效能變的厚重的做法，從近期剛推出的新iPad Pro作為第一步，接下來iPhone、MacBook系列產品都會跟進。

▼最新iPad Pro變得更輕薄，根據外媒爆料，未來瘦身將成蘋果產品的設計主軸。（圖／蘋果）



根據爆料指出，在最新推出的iPad Pro 似乎是為了「瘦身計畫」為其他裝置作為基礎在進行，在過去幾年，蘋果的產品為了效能，體積、尺寸越做越大，包含 MacBook Pro 變得更厚以容納更大蓄電量、更強大的處理器等等，而iPhone系列也為了騰出空間給鏡頭、電池，因此在機身尺寸上越來越大。

但在今年推出的新iPad Pro中，再度推出一款超薄的機型，在同樣效能的狀況下，搭載M4晶片，但機身顯得更加輕薄，讓這一代的iPad Pro擁有跟桌上型電腦一樣強大的算力。對此，彭博社則猜測，未來這種方式將逐漸使用在其他產品的身上，意即在維持相同效能水平上，體積將逐漸變的更輕薄，開始實踐產品的「瘦身計畫」。

此外，彭博社也指出，蘋果目前正專注為了2025年 iPhone 17系列超輕薄的機型做準備，預計要成為同類產品中最薄、最輕的作品。