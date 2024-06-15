愛女被同事載回家　半路出車禍「撞成植物人」！父崩潰求償8千萬

▲陳女在火鍋店工作，某天下班由同事送回家，結果半路出車禍、變成植物人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

基隆一名陳姓女子原先在某火鍋店工作，沒想到某天下班時搭乘吳姓同事的機車返家，途中卻發生了車禍，變成植物人，氣得陳父一狀告上法院，求償8,000萬元。基隆地院簡易庭審理後，判准50萬元賠償，全案仍可上訴。

根據判決書內容，陳女與吳男同為基隆某火鍋店的同事，因為陳女不會騎車，加上吳男住得近，因此下班後2人會同行，由吳男載陳女回家。

不料2022年1月某天的凌晨6點多，吳男騎車載陳女回家時，突然駛出車道邊線，撞上了停放在路邊的貨車，導致2人雙雙倒地、受傷。

陳女在這起車禍中受傷嚴重，有骨盆骨折、右側顴骨弓骨折及右側下顎骨體骨骨折、顱底骨折、癲癇、疑似神經系統感染、水腦症、缺氧性腦病變等傷勢，因此四肢無力、意識不清，無自主照顧能力，呈現植物人的狀態。

▲陳女在火鍋店工作，某天下班由同事送回家，結果半路出車禍、變成植物人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



陳父原先是食品包裝自營商，為了照顧愛女已無暇工作，只能結束營業變現，精神上受到了莫大的痛苦。由於出車禍時吳男未成年，陳父將吳男、吳父一起告上法院。

陳父主張，當時雖然路面濕潤，但光線為晨光、柏油路也沒有缺陷、障礙物，視距良好，客觀上沒有不能注意的情事，吳男卻因為未注意前車狀況，而駛出道路邊線、撞上了停放在路邊的小貨車，導致愛女受了重傷，嚴重侵害他基於父女關係所生之身分法益，且情節重大，因此求償8,000萬元。

對此，吳男則表示，他與陳女是同事關係，是基於同事的情誼才會載對方回家，從而導致憾事發生，他們願意在能力範圍內賠償，但陳父請求的金額過高，請求駁回告訴。

基隆地院審理後，認定陳父求償有據，審酌雙方的身分、經濟能力及社會地位後，判吳姓父子須賠50萬元，全案仍可上訴。