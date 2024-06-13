基隆2警下場慘！當情色KTV圍事還插乾股　各記2大過免職

▲基隆2警當情色KTV圍事還插乾股，各記2大過免職。（圖，基隆市警察局／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市警察局少年隊一名周姓小隊長、以及劉姓偵查佐，涉嫌在愛一路上某有女陪侍的KTV插乾股、圍事。因周劉2人以及4名業者涉犯重罪，且有逃亡串證之虞，基隆地院裁定周、劉及4名業者全部羈押禁見。基隆市警局今（13）日宣布，2涉案員警均一次記2大過免職，另追究相關人員考核監督責任。

檢警初步了解，該家KTV位於基隆市愛一路，業者違法招募持觀光護照來台的越籍女子擔任女陪侍，並提供色情服務；而少年隊周姓小隊長知悉後，非但未予查緝，還涉嫌插乾股，並找來隊員擔任店內圍事。

基隆地檢署接獲檢舉後，11日晚間10時許，偕同廉政署、調查局及基隆市警察局等30人前往周小隊長、劉姓偵查佐辦公室，以及2人住處搜索。警察局督察科靖紀小組前往KTV將涉案業者、女陪侍一併帶回詢問，加上周、劉2人，總計10餘人被帶回。

案經檢方於12日深夜訊問後，認定周劉2人、以及4名業者涉有重嫌，且有逃亡、串證之虞，向基隆地院聲押禁見獲准；另本案還有5名被告，諭令新台幣5萬元至10萬元不等交保候傳。

基隆市警察局指出，周姓及劉姓員警因涉包庇賭場及聲色場所等重大違法情事，經本局於今年3月報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，本日上午周、劉二員遭基隆地方法院裁定羈押禁見。本局除全力配合檢察官依法偵辦外，並對涉案違法員警經召開考績會決議均予一次記二大過免職，另追究相關人員考核監督責任。