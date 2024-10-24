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開店網路有多重要！茶茶小王子善用小預算　打造高科技無線環境

▲▼中華電信HiNet SME超寬頻應用，茶茶小王子老闆謝宜璇小姐受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲茶茶小王子謝宜璇董事長分享日月潭門市自從用了中華電信的「HiNet SME超寬頻整合服務」一站式方案，民眾的旅遊品質更提升了！（記者李毓康攝，下同）

生活中心／綜合報導

來到燈光美氣氛佳的咖啡廳、餐廳一定要打卡，但如果遇到網路卡頓或沒有訊號，那真是讓人崩潰！當你只能依賴咖啡廳的Wi-Fi時，卻因人潮眾多而連不上網，一直卡在轉圈圈的畫面，放鬆的心情蕩然無存！茶茶小王子在全台擁有多家分店，不僅在都會區有門市，日月潭等熱門景點也有展店，但在假日客流量大的時候，景點分店的網路速度常常不如人意，為了讓顧客能在店裡享受更Chill的體驗，穩定的網路成為了遊客和員工急迫的需求！

▲▼橫圖,中華電信,HiNet SME超寬頻整合服務,茶茶小王子。（圖／中華電信提供）

▲茶茶小王子位於日月潭的分店，經常迎來大批遊客，初期時網路不穩衍生許多問題。（圖／茶茶小王子提供）

網路不穩衍生多重問題

假日時茶茶小王子位於日月潭等熱門景點的分店，經常迎來大批遊客，尤其在端午節、中秋節或連續假期會瞬間湧進上百名遊客，店內的Wi-Fi網路因使用人數暴增而出現不穩定的狀況，茶茶小王子謝宜璇董事長說：「網路不穩客訴就變多，同時為了服務大批遊客開了3台收銀台，結帳系統也會因為網路不穩出現交易異常，店員要花更多時間處理」，光是網路不穩就衍生出太多問題需費時處理。

為了改善這些問題，謝宜璇董事長想要提升網路設施，確保即使在高峰時段，顧客能享有流暢的上網體驗、解決店員的結帳問題，因此第一時間聯絡了長期合作的中華電信窗口。

▲▼橫圖,中華電信,HiNet SME超寬頻整合服務,茶茶小王子。（圖／中華電信提供）

▲茶茶小王子日月潭的分店，屬於長條形的建築空間，經由中華電信專業團隊評估，終於解決網路問題。（圖／茶茶小王子提供）

中華電信專業評估、快速安裝

聽聞茶茶小王子面臨的網路難題，長期合作往來的中華電信團隊了解狀況後，建議升級成「HiNet SME超寬頻整合服務」，由內而外分析網路使用環境，隔天工程師直接來到日月潭門市安裝商務級的Wi-Fi網路設備，根據雲端需求提升頻寬，架設高效能的商務級設備，將結帳使用的網路系統與顧客使用的網路系統分開，不再互相干擾，相較以往需要的設備數更少，連線品質反而更佳。

穩定的網路使雲端處理更有效率，不但解決了結帳系統斷線的問題，也能應付大量人流，顧客來店的滿意度提高了，店員的工作量降低，對經營者來說，就是提高經營效率、減少成本，茶茶小王子謝宜璇董事長說：「做服務業時間就是最大的成本，當我們不用再花時間做重複的消費、退貨、確認款項就帶來很大的幫助」。

▲▼中華電信HiNet SME超寬頻應用，茶茶小王子老闆謝宜璇小姐受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲茶茶小王子謝宜璇董事長分享最有感的三大提升。

一條龍解決方案！三大提升

現在茶茶小王子日月潭門市已經全面使用「HiNet SME超寬頻整合服務」，提升消費者在現場環境的感受，茶茶小王子謝宜璇董事長分享最有感的三大提升：

一、 與中華電信溝通時很順暢，團隊很專業，全台的門市問題都能很快釐清，而且在討論完的隔天就到現場安裝完成，中華電信不只擁有網路穩、網速快優勢，報修服務也相當方便跟迅速。

二、日月潭門市的內部網路採用中華電信的商用級設備，而且是租賃的方式，就好比分期付款的概念，不用費心照顧設備，有新開店時只要跟同一個窗口聯繫就能解決全台問題，一條龍服務方便許多。

三、茶茶小王子日月潭門市屬於長型門市，原本位在最裡面的員工休息室內收不到網路訊號，現在員工休息室、用餐區、結帳區、監控系統的網路都變得很穩定，不管是遊客或是店員都可以順暢又安心的使用網路，全體的滿意度提升不少。

自從導入SME超寬頻服務後，茶茶小王子同仁們對網路品質讚譽有加，有助於提供更好的服務品質，最讓董事長謝宜璇滿意的是，全台門市無論遇到任何網路問題，都能迅速獲得專業解決方案，藉由中華電信的「HiNet SME超寬頻整合服務」一站式方案強化經營競爭力，不僅使店內網路更加穩定，商務級設備與專業售後支援更讓顧客與員工享受流暢的上網體驗，民眾的旅遊品質更提升了！

了解更多中華電信 HiNet SME 超寬頻整合服務
• 專屬客服專線：0800-080-860
• HiNet SME超寬頻整合服務整合服務： 點連結了解更多
• HiNet 企業上網：點連結了解更多
 

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