「妹子1身形」超吃虧　超像金剛芭比！大票崩潰：有人妖感

▲原PO認為，肩膀寬的女生很吃虧。（示意圖／非新聞當事人／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多上圍豐滿的女生，若穿得寬鬆就顯胖！而一名妹子哀喊，肩膀寬也超級困擾，容易被當作金剛芭比，該文引爆全場共鳴「如果高瘦就是衣架子，胖起來就覺得虎背熊腰...很不幸，我是後者」；但也有人分析，「肩膀寬+腰細，就是女團身材啊，讚！」

一位女網友在PTT以「女生肩膀寬大很吃虧嗎」為標題發問，有些女性的肩寬與一般男性相當，「甚至比矮小的男生更寬」，因此讓他感到疑惑，這樣的女性是否會被視為不好看，甚至被冠上「金剛芭比」等標籤。

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底下妹子們秒懂，明明身材是瘦的，但看起來卻很壯，「真的是滿吃虧的...而且還不能變胖」、「 肩膀寬會有人妖感，但不是太大問題」、「肩膀小 + 頭大臉大才是最吃虧的」、「可以健身走歐美風」、「以前同學去應徵網拍模特，要丈量肩寬，超過幾公分就打槍」、「穿襯衫很挺，但胖了壯壯的」。

也有網友認為，要看整體身材比例，「漂亮就是加分唷，撑得起很多衣服」、「如果高瘦就是衣架子，胖起來就覺得虎背熊腰...很不幸，我是後者」、「要看體重&身高」、「看身材比例吧～有些模特兒的肩寬也寬但高瘦，衣服撐起來就是衣架子」、「肩膀寬+腰細，就是女團身材啊，讚」。