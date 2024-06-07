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大陸 大陸焦點 特派現場

擔憂失去重要市場　 荷蘭光刻機巨頭：美遏華可能產生反效果

▲▼ 晶片。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲荷蘭曝光機巨頭「艾司摩爾」執行長擔憂，若繼續抵制，將失去中國部分重要晶片市場。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者任以芳／綜合報導

美國逐步收緊對中國出口先進晶片和晶片製造工具的管制，荷蘭半導體曝光機巨頭「艾司摩爾」（ASML）成為國際政治博弈的焦點。今年4月接掌的新任首席執行長克里斯托弗·富凱接受《華爾街日報》採訪時表示，「我們的作用不是搞政治」，他也擔憂，限制措施可能會產生意想不到的後果。

受美國壓力影響，去年荷蘭政府宣佈新的半導體設備出口管制措施，主要針對先進製程的晶片製造技術，艾司摩爾首當其衝。

根據規定，艾司摩爾需要向荷蘭政府申請出口許可證才能發運最先進的浸潤式DUV系統。新規實施後不久，荷蘭政府撤銷艾司摩爾部分出口許可證。

自2023年9月1日起，荷蘭政府針對先進半導體製造設備的出口管制新措施生效。2024年1月初，阿斯麥稱因荷蘭政府取消一部分出口許可。美國日前還要求荷蘭政府對中國境內部分艾司摩爾設備的維修服務增加限制。

綜合陸媒引述《華爾街日報》報導，身為艾司摩爾首席執行官的富凱必須讓公司在其複雜環境維持一種微妙的平衡，既要滿足西方的要求，不向中國出售艾司摩爾最先進的晶片製造設備，又要保持中國這個重要的市場，開放對不先進的晶片製造設備。

對於這樣商業模式，富凱表示，限制措施可能會產生意想不到的後果。例如，阻止艾司摩爾在中國維修某些機器並不能阻止這些機器製造晶片，但艾司摩爾將不再知道該公司設備的去向。

他說，「如果我們不在那裡，我們就會失去控制。」

中國已連續三個季度成為艾司摩爾最大市場，今年第一季度，對華出口佔到艾司摩爾系統銷售額的49%。艾司摩爾十分擔憂對華出口進一步受限。

富凱認為，限制措施會讓中國更有動力開發自己的高端技術，「施加的限制越多，就越會促使對方自力更生。」

日本《日經亞洲評論》報導也指出，英特爾公司首席執行官格爾辛格表示，該公司希望向中國供應儘可能多的晶片，他同時警告說，美國過於嚴苛的晶片出口管制只會刺激中國自己生產晶片。

不久前，中國國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司於5月24日成立，註冊資本高達3440億元人民幣。美媒分析，中國成立史上規模最大半導體投資基金，彰顯其對該產業發展的強力支持。

大陸對外經濟貿易大學國際關係學院學者梁懷新表示，中國半導體行業在重壓下，更加堅定地形成了自主發展的認識。中國本身有巨大的本土市場及發展中國家需求，也為半導體技術創新提供良好的可預期收益，能夠有效拉動技術的發展。

梁懷新稱，西方的打壓恰恰為中國半導體技術創新提供空間，長期來看，美國及配合其行動的跨國企業是得不償失的，既丟了市場也使其有了更強大的對手。

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