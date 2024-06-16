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社會 社會焦點 保障人權

孫安佐又惹事！IG限動疑亮槍、經紀人稱「測試火槍」　警回應了

▲孫安佐在自己IG上亮槍並到信義夜店區前揚言測試火力，警方將約談。（圖／翻攝網路）

▲孫安佐在自己IG上亮槍並到信義夜店區前揚言測試火力，警方將約談。（圖／翻攝網路，下同）

記者張君豪／台北報導

孫鵬和狄鶯之子孫安佐上月才在泰國惹出呼麻風波遭當地警方拘留，返台又跟家人發生爭執，表示對父母相當失望，16日凌晨，孫安佐又現身信義區夜店區，並隨身攜帶不明槍械，信義警方證實將深入追查。

孫安佐在自己IG上PO出限時動態「整裝出發、應老闆要求等等去信義夜店酒吧」，但他右手持有明顯類似槍械狀物品，警方表示，根據目視上無法判別槍枝的動能和種類，但孫男此舉有觸犯槍砲彈藥刀械管制條例和恐嚇公眾唯安等疑慮。

離譜的是，孫安佐經紀人居然向部分媒體證實「孫安佐最近想要研發他的火槍，也會在外實測火槍」，警方對此違法言論相當重視。

▲孫安佐在自己IG上亮槍並到信義夜店區前揚言測試火力，警方將約談。（圖／翻攝網路）

信義警方表示：有媒體報導孫安佐與經紀人朱某15日深夜至本轄夜店，經紀人身上所揹背包內疑有「瓦斯火槍」一事，經查2人昨日於信義區活動時，均由轄區三張犁派出所員警全程掌握監控，但現場未發現朱男有「瓦斯火槍」拿出展示或點火操作。

警方指出，將通知經紀人朱男到案說明，並將「瓦斯火槍」送驗，不排除通知孫安佐本人到案說明，以釐清是否有違反槍砲彈藥刀械管制條例及違反社會秩序維護法之嫌。

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