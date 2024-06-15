IG拍片笑「台中隨便撿都有槍」！28歲男慘了　豐原警傳喚將開罰

▲男子po文指出在台中地上撿到槍，引發恐慌，豐原警方已傳喚到案，最高可罰3萬元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市28歲林姓男子13日下午行經豐原區一處公園時，發現Ubike停車柱下有把槍，於是拍下影片po上「Instagram」，還說「台中地上隨便撿都有槍」，瞬間引發近50萬人轉傳觀看，豐原警方15日下午傳喚到案說明，盡管林男辯稱純娛樂效果，已道歉並下架影片，警方認為已造成民眾恐慌，全案依違反社會秩序維護法偵辦，可處3日以下拘留或是3萬元罰鍰。

豐原警分局獲報，林男於網路社群「Instagram」上傳一段「台中地上隨便撿都有槍，不是都市傳說」影音，引發民眾瘋狂點閱，更有網友上網留言。

警方下午循線傳喚林男到案說明，林男辯稱當時經過豐東公園時，發現地上疑似有把槍，心血來潮下才會錄影，後來發文澄清係屬娛樂，且已下架該影像。

警方表示，該把玩具槍是別人遺失或是林男自行丟棄再拍攝，有待釐清，不過，絕不容有人抹黑台中治安，影片經公開散播，已造成民眾恐慌，嚴重擾亂社會秩序，全案依違反社維法第63條第5款，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或是3萬元罰鍰。

警方呼籲，玩笑不能亂開！對於各類犯罪均嚴加究辦，絕不容許任何人挑釁公權力，以展現維護社會安定與秩序的決心。