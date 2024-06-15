獨／女客結帳被刷2400萬！　高檔牛排館認錯：統編變消費金額

▲女子和朋友吃牛排刷卡付帳遭店家誤刷2400萬餘元，店家澄清，是系統出現錯誤，誤將統編號碼顯示成消費金額。（示意圖，非本案牛排店餐點／取自免費圖庫Unsplash）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市L姓女子日前與友人至台中七期一間剛開幕的高檔牛排餐廳用餐，結帳後發現竟被刷了2400萬餘元，幸好店家及時發現錯誤，未收這筆鉅款，也向女子道歉。店家稍早解釋，是電腦系統出現錯誤，誤將統編號碼8碼顯示成消費金額，才會出現刷卡2400多萬元的烏龍消費。

L女11日與閨蜜前往台中七期一間有「股神巴菲特愛店」之稱的高檔餐廳慶生，一行人共消費1萬2000元，她說，「當時刷第一張卡時，被店員通知刷不過，我還心想奇怪1萬2000怎麼會刷不過，隨後就換了一張卡」。

▲L女回家一看，發現吃一頓晚餐竟然被刷了2400萬元。（圖／L女提供）

吃完飯回家後，L女看到銀行訊息差點嚇死，因為吃一頓晚餐竟然被刷了2400萬元，她笑說：「我吃一頓飯居然刷了一棟房子！」還好訊息顯示牛排館拒收。不過同時她也認為這麼高檔的牛排館居然會粗心成這樣，隨即寫信給該店家了解情形。

店家回信寫道，「很抱歉發生這樣的結帳疏失，讓您有不好的體驗。關於您擔心的盗刷風險，餐廳這邊會找出原因後向您回報致歉，待外場主管了解整體狀況後會致電您回報與致歉，謝謝。」

▲店家回信內容。（圖／L女提供）

記者詢問相關訊息，店家稍早回應，當初結帳時，同仁是按照正常流程輸入統編號碼及消費金額，但是系統出現錯誤，誤將統編號碼8碼顯示成消費金額，才會出現刷卡2400多萬的烏龍，至於刷卡失敗，也是因系統異常導致。店家也解釋，由訂位的人與刷卡者疑非同一人，所以未在第一時間找到刷卡者，也鄭重要消費民眾致歉。