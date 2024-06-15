　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／女客結帳被刷2400萬！　高檔牛排館認錯：統編變消費金額

▲牛排（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子和朋友吃牛排刷卡付帳遭店家誤刷2400萬餘元，店家澄清，是系統出現錯誤，誤將統編號碼顯示成消費金額。（示意圖，非本案牛排店餐點／取自免費圖庫Unsplash）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市L姓女子日前與友人至台中七期一間剛開幕的高檔牛排餐廳用餐，結帳後發現竟被刷了2400萬餘元，幸好店家及時發現錯誤，未收這筆鉅款，也向女子道歉。店家稍早解釋，是電腦系統出現錯誤，誤將統編號碼8碼顯示成消費金額，才會出現刷卡2400多萬元的烏龍消費。

L女11日與閨蜜前往台中七期一間有「股神巴菲特愛店」之稱的高檔餐廳慶生，一行人共消費1萬2000元，她說，「當時刷第一張卡時，被店員通知刷不過，我還心想奇怪1萬2000怎麼會刷不過，隨後就換了一張卡」。

▲▼台中高檔牛排館刷卡出包。（圖／L女提供）

▲L女回家一看，發現吃一頓晚餐竟然被刷了2400萬元。（圖／L女提供）

吃完飯回家後，L女看到銀行訊息差點嚇死，因為吃一頓晚餐竟然被刷了2400萬元，她笑說：「我吃一頓飯居然刷了一棟房子！」還好訊息顯示牛排館拒收。不過同時她也認為這麼高檔的牛排館居然會粗心成這樣，隨即寫信給該店家了解情形。

店家回信寫道，「很抱歉發生這樣的結帳疏失，讓您有不好的體驗。關於您擔心的盗刷風險，餐廳這邊會找出原因後向您回報致歉，待外場主管了解整體狀況後會致電您回報與致歉，謝謝。」

▲▼ 。（圖／L女提供）

▲店家回信內容。（圖／L女提供）

記者詢問相關訊息，店家稍早回應，當初結帳時，同仁是按照正常流程輸入統編號碼及消費金額，但是系統出現錯誤，誤將統編號碼8碼顯示成消費金額，才會出現刷卡2400多萬的烏龍，至於刷卡失敗，也是因系統異常導致。店家也解釋，由訂位的人與刷卡者疑非同一人，所以未在第一時間找到刷卡者，也鄭重要消費民眾致歉。

ET快訊
Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船
快訊／飆到40度！　今日前10名高溫排行曝
台中3億車隊迎娶　絕美新娘丟衝鋒槍：我脾氣比較大啦！
「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！5身分線索曝：涉黑社會
高溫飆39.5度！　創今年最熱紀錄
快訊／民宅起火狂冒煙！兒子身亡、爸爸搶救中
後悔斷交？多明尼加宣布「優先發展半導體」　喊話歡迎台灣資本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

軍事情報學校爆性騷！男襲臀遭退訓　提告求償150萬二審吞敗

銀行門口自撞石墩！經理帶進洽談室關心　男卻亮槍：我要搶劫

3億超跑車隊迎娶...絕美新娘豪丟衝鋒槍　嬌笑：我脾氣比較大啦！

「街頭體操」驚悚影曝！騎士飛撞擋風玻璃　滾引擎蓋重摔⋯他秒站

快訊／宜蘭蘇澳民宅起火狂冒煙！警消衝入救援　兒子不治父搶救中

獨／女客結帳被刷2400萬！　高檔牛排館認錯：統編變消費金額

違規右轉拒查狂逃「原來是通緝犯」　保大警破窗逮人抄出毒品

賣張學友演唱會假票「有人被騙8萬」　收錢不出貨...20人被坑30萬

帳戶多出24.4萬元　她瞎扯「鬼門開弄丟錢包」

中研院研究員帶妻兒出差「回飯店找資料」狂啪學妹：很刺激很快　

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

KID給羅蘭聞腋下..遭虧：滿臭的XD 　揭峮峮感情狀態「一直很釋懷」

費德勒畢典致詞談人生課　沒有事情是「毫不費力」

軍事情報學校爆性騷！男襲臀遭退訓　提告求償150萬二審吞敗

銀行門口自撞石墩！經理帶進洽談室關心　男卻亮槍：我要搶劫

3億超跑車隊迎娶...絕美新娘豪丟衝鋒槍　嬌笑：我脾氣比較大啦！

「街頭體操」驚悚影曝！騎士飛撞擋風玻璃　滾引擎蓋重摔⋯他秒站

快訊／宜蘭蘇澳民宅起火狂冒煙！警消衝入救援　兒子不治父搶救中

獨／女客結帳被刷2400萬！　高檔牛排館認錯：統編變消費金額

違規右轉拒查狂逃「原來是通緝犯」　保大警破窗逮人抄出毒品

賣張學友演唱會假票「有人被騙8萬」　收錢不出貨...20人被坑30萬

帳戶多出24.4萬元　她瞎扯「鬼門開弄丟錢包」

中研院研究員帶妻兒出差「回飯店找資料」狂啪學妹：很刺激很快　

韓網熱門／娜璉對粉絲是真愛！　花6個月「拍370張拍立得」一一簽名分送

俄客機緊急迫降「機身斷成兩截」　恐怖畫面曝！41人奇蹟生還

Apo忍腳傷擺拍露貴公子氣息　與李俊昊好默契戴紅寶石珠寶錶

00940解套逾萬人先下車！　台股ETF股東數前十大唯一逆勢減少

杉谷拳士高喊「我愛小籠包」　被女孩包圍最喜歡Jessy

軍事情報學校爆性騷！男襲臀遭退訓　提告求償150萬二審吞敗

「青鳥」醞釀罷免藍委　高嘉瑜談成功2要件

黃仁勳回台最愛一味終於公開了　連地方媽媽都炒得出來

熱翻！台東太麻里飆40度　今日前10名高溫排行曝

賴清德：海洋是台灣通往世界的道路　盼「海洋三法」提升韌性

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

男拿傘北捷傷人「帽子哥」擒抱壓制畫面曝

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

快訊／拖吊車處理國道事故遭追撞　1人不治

私壇合婚媽祖慘了！台南武玄壇遭「認定違建」

50比基尼妹圍四面佛飆舞　知情者曝：中今彩539來還願

父偏心4500萬財產留長子　2女1招拿回

28歲D罩杯「台中女警」被指下海！　特斯拉哥秒下架

女客被刷2400萬！高檔牛排館：統編變消費金額

中研院人夫出差狂啪學妹：很刺激很快

變造中獎發票兌得200元　　桃園男遭起訴

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

更多熱門

相關新聞

明道中學共學小組「傳承」助功升學獲佳績

明道中學共學小組「傳承」助功升學獲佳績

113大學多元入學申請入學日前放榜，明道中學開出亮眼榜單。今年高三畢業生共514人，截至目前為止，醫科共錄取56人次、臺大36人、政大27人、清大、陽明交大及成大共97人，另有錄取其他頂尖大學校系共311人。獲豐碩結果的升學榜單，明道中學副校長陳炤華表示，這其中的秘訣是「傳承」。

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

豬仔不聽話遭剃光頭　人蛇判決出爐

豬仔不聽話遭剃光頭　人蛇判決出爐

賣淫集團控制少女！偵查佐賣命抓人榮獲模範警

賣淫集團控制少女！偵查佐賣命抓人榮獲模範警

移工為了愛失聯！被抓到秒認「落跑的」

移工為了愛失聯！被抓到秒認「落跑的」

關鍵字：

台中高檔牛排餐廳結帳錯誤2400萬澄清解釋刷卡

讀者迴響

熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

男拿傘北捷傷人「帽子哥」擒抱壓制畫面曝

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面