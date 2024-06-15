感念母親熱愛家鄉　潘陳蔭女士家族捐贈福祉車給朴子醫院

▲潘陳蔭女士家族捐贈福祉車給朴子醫院 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子醫院日前受贈一輛全新的福祉車作為復康巴士，以潘陳蔭女士名義捐贈，藉由委託車商向院方進行交車，展現了捐贈者對社區的深切關懷和慈善之心。

潘陳蔭女士生前以她的無私精神和對社區的無私奉獻聞名，總是關心著朴子當地的鄉親，不辭辛勞地幫助有需要的人。如今，她的子女以捐贈福祉車的方式向她的善行致敬，並將她的精神永遠凝聚在社區的每一處角落。

這輛福祉車配有方便輪椅上下的輔助裝置，讓輪椅使用者不需要起身就能進入車內。不僅是身障者，所有行動不便的人都能享受這種便利。未來，這輛車將成為朴子醫院的重要資源，用於接送鄰近地區行動不便的長輩、洗腎病友，往返住家和醫院進行血液透析治療及居家醫療服務，為民眾提供更方便、舒適和安全的交通選擇。

朴子醫院的賴仲亮院長對這份慷慨的捐贈表示衷心感謝，並承諾充分利用福祉車，確保它能為社區中最需要幫助的人帶來實際幫助。這份捐贈不僅是一份禮物，更是一個持續支持和關愛朴子社區每一位成員的承諾。這輛福祉車將成為社區關愛、溫暖和希望的象徵，傳遞潘陳蔭女士的愛心和關懷，為朴子鄉親帶來無盡的力量和支持。