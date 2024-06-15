不玩00940了！妹子一口氣秒賣「獲利992元下車」　全場看傻

▲妹子00940下車，5張獲利992元！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

元大台灣價值高息（00940）募資期間引爆一堆人解定存爆買，然而掛牌後破發，如今終於在13日收復發行價10元，就有女網友決定下車，5張獲利992元，引來全場網友吵翻，「現在這樣下車…當時到底為什麼要買？」「你這損益，是名列前茅的欸！」

一名女網友在臉書《00940自救會》表示，她在13日上午選擇「下車」，並附上對帳單，一口氣賣掉5張後獲利992元（不含手續費）。

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文章曝光後，底下網友紛紛看傻，「現在這樣下車…當時到底為什麼要買？」「還沒拿到那幾百元的股息就出場，不會可惜嗎」、「明年上看15元」、「笑死，買了個寂寞」、「五張...放著就好了吧」、「畢業快樂」。

其他網友則認為，「你這損益，是名列前茅的欸」、「有賺就好」、「至少有三天的餐費～不錯了」、「薯條加大」、「有賺，就是股市贏家」。

事實上，元大台灣價值高息ETF（00940）在周四盤中最高漲到10.06元，終場收在10元，終於收復發行價10元，也就是說，近百萬位股民苦熬了2個多月終於解套，連粉專自救會的網友笑稱，「可以解散了！」而昨日周五00940則是以10.03元作收。