阻援助物資進入加薩　美宣布：制裁以色列激進組織「第9號司令」

▲以色列激進分子阻止人道援助物資進入加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務院14日對以色列激進組織「第9號司令」實施制裁，原因是該組織封鎖過境點，且多次攔下向加薩走廊運送人道物資的車隊，甚至直接襲擊車輛導致人員受傷。

根據《衛報》報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指出，第9號司令（Tzav 9）自今年初開始封鎖凱里姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點，阻止人道主義物資的援助車隊進入加薩走廊，甚至襲擊並放火焚燒運送卡車，導致司機和以色列國防軍受傷，還將救援物資傾倒在路上。

▲以色列激進分子阻止援助車隊進入加薩走廊。（圖／達志影像／美聯社）



米勒強調，美國將繼續追究那些試圖阻止物資運往加薩的團體的責任，「提供人道援助對防止加薩人道危機惡化和減輕饑荒風險至關重要，我們不會容忍任何針對這一重要人道援助的破壞和暴力行為。」同時呼籲以色列政府採取同樣行動。

第9號司令表示，他們對制裁感到相當震驚，因為這違背了任何美國及自由主義的價值觀，並稱哈瑪斯（Hamas）挪用了大量援助物資，並表示他們代表的是被哈馬斯扣押的以色列人質的家庭。

▼第9號司令成員將援助物資傾倒在地。

