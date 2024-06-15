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波特王才爆陸文化統戰　69萬正妹YTR被掀「3月飛成都」網喊心碎

▲▼波特王才剛爆料！69萬正妹YTR被抓包「3月在成都」網嘆：怪到不行。（圖／翻攝自IG／GINA HELLO）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅波特王12日在社群爆料，大陸為了對台灣進行文化統戰，準備邀請台灣網紅免費到大陸旅遊拍片，消息曝光後，不少前陣子曾經到大陸拍片的網紅，被網友一一點名出征。IG擁有53.3萬粉絲的「Gina水水」也被點名，今年3月跟好友到成都旅遊，過程中還與大陸網紅三坨土見面，引發討論。

波特王12日在Threads爆料，根據他收到的可靠消息，7月下旬會有大約10組台灣網紅到大陸旅遊拍片，主辦單位是海峽兩岸青年協會會「免費招待機加酒」。他說，雖然不是訪中的網友，就一定是拿到招待的網紅，但確實有這回事正在進行，讓各位知道中國國務院是有撥預算，要拿錢對台灣實施文化統戰。

消息曝光後，有不少前陣子曾經到大陸拍片的網紅，被網友一一點名出征，像是在IG擁有53萬名粉絲、Youtube頻道擁有69萬訂閱的網紅「GINA水水」也被網友發現，今年3月時才與同為YouTuber的好友「魚乾」一起到大陸成都旅遊，過程中還跟大陸網紅三坨土見面。

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▲▼波特王才剛爆料！69萬正妹YTR被抓包「3月在成都」網嘆：怪到不行。（圖／翻攝自Threads）

▲魚乾在Threads發文澄清，表示網友的指責是「莫須有罪名」。（圖／翻攝自Threads）

GINA水水到成都旅遊的議題吸引不少人留言大酸，有人說，「鍾明軒的事情一發生，就看到Gina也去中國，超心碎」、「Gina還要說想不到可以見到追蹤七八年的網友就覺得好噁心，現在看起來就是set好的吧」、「Gina已經一陣子了，各大網美都在日韓泰，那時候就一直想不透，怎麼突然來個成都」。

針對網友質疑，GINA水水截至15日凌晨1點仍未作出回應。跟Gina水水一起出遊的「魚乾」14日在Threads澄清說，「沒有就沒有，且這隻影片的內容是業配翻牆軟體，中國真的會願意，有在合理？我拍這支Vlog是想紀錄我的人生，分享給可能有興趣的觀眾，莫名冠上了莫須有的罪名，有人罵我不知羞恥，說我會有報應，但我實際上就是想吃個道地的麻辣鍋而已」。

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