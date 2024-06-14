推倒台中公車暴怒婦！勇敢小六女童曝光　放學照顧病母超孝順

▲台中市大同國小校長馬任賢在畢業典禮上頒給何童「見義勇為」獎。（圖／校方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名21歲女大學生11日在大里區要搭乘公車時，被衝下車的63歲李姓婦人連打7個巴掌、扯髮，直到幾名國中小學生包圍推倒制止，事態才沒有擴大，其中最先推倒李婦的是就讀大同國小6年級的何姓女同學，校方在13日畢業典禮上特別頒發「見義勇為」獎，何童不只勇敢助人，回到家還得照料病重的母親，是個孝順、乖巧又勇敢的好孩子。

女大學生11日上午7時5分在大里區中興內新街口等待公車，李婦一下車就徒手朝她攻擊，非常用力的賞7個巴掌，並拉扯頭髮，直至後方等車乘客與原本在車上的同學們，一起把婦人推倒並阻止她離去，同時也報警等員警到場。

▲▼台中市大同國小何姓女童最先推倒公車暴怒婦。（圖／民眾提供，下同）

最先推倒李婦的何姓女童說，李婦在車上就不斷欺負人，「早就很想打她了」，她認為當時很多人都討厭這人，所以她有自信會贏，事發後，一回到學校，她立即向老師報告這事，老師既驚訝於何童的勇敢，又對沒有因此受傷鬆了一口氣，不過，老師還是機會教育一下，下次遇上類似事件，應先找大人幫忙。

校方為了鼓勵何童勇敢行為，在昨天的畢業典禮上，罕見的頒發「見義勇為」獎，也讓國小生涯留下美好回憶。

何童因為家庭經濟狀況不佳，一直對自己沒什麼自信，但為人隨和、熱情，常會幫忙其他同學，老師為了增加她的自信，五年級時鼓勵她加入籃球隊，有次比賽中，發現全班都在場邊為她高聲歡呼、加油，她相當感動，慢慢有了自信與勇氣。

何童和母親同住，母女倆相依為命，不久前，母親生病臥床，她每天放學後，還得照顧母親吃藥吃飯，但她不以為苦，每天還是樂觀面對，是個孝順既勇敢的好孩子。