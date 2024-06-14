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極端高溫襲周末飆38度　下周三轉夏季天氣「午後炸雷雨」

▲▼天氣配圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲周末將有極端高溫。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(15日)和周日受西南風影響，苗栗以南有不定時降雨，不過雨勢較今天緩和，明天4縣市亮高溫燈號，花東上看36度，台東有焚風發生機會，有38度極端高溫機會；下周三後太平洋高壓增強，將轉為夏季型天氣型態，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天和後天受西南風影響，苗栗以南有不定時短暫陣雨或雷雨，不過明天水氣變少，雨勢將較緩和，午後大台北東側、東北部跟其他山區有短暫雷陣雨；高溫方面，局部地區高溫可到35度，花東則有36度，東南部有焚風發生機會。

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氣象署也對台北市、新北市、花蓮縣和台東縣等4縣市發布高溫燈號，氣象署表示，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生機率，明(15日)中午前後台東縣有38度極端高溫機會；台北市地區、新北市地區、花蓮縣高溫上看36度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲周末高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，周日環境偏南風，中南部降雨減少，清晨和上午仍有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後山區有午後雷陣雨，其他地區包括大台北、東北部午後降雨機會也提高，東南部同樣也有焚風發生機會。

下周一、下周二環境受西南風到偏南風影響，張承傳表示，各地多雲到晴，清晨到上午中南部有零星雨，其他地區午後有局部短暫陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，下周三到下周五太平洋高壓增強，張承傳表示，天氣將轉為夏季型，天氣較穩定，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。另下周一清晨之前金馬易有低雲或局部霧影響能見度。

至於梅雨季是否已經結束，張承傳表示，今天鋒面較為接近，周五到周日仍屬梅雨季，未來還會有鋒面形成機會，是否靠近台灣還要觀察。

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