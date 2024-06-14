金曲獎找王力宏致敬李玟惹議　李遠：再請製作單位與家屬溝通

▲文化部長李遠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於第35屆金曲獎將邀請近年來爭議風波不斷的王力宏擔任表演嘉賓，為已逝的歌手CoCo李玟獻唱，引發不少網路反對聲浪；台北市議員許淑華更直言「不可思議」，「我強烈懷疑王力宏是否真的夠格？」對此，文化部長李遠今（14日）表示，這兩天各方面意見都聽到了，會再請製作單位跟家屬再溝通一次，因為整件事情是因製作單位跟家屬這樣做，必須尊重製作單位的專業與家屬意見。

第35屆金曲獎將於29日在台北小巨蛋隆重登場，主辦單位為緬懷曾兩度入圍「最佳國語女演唱人獎」的CoCo李玟，製作單位與李玟的家人們討論後，決定由她的昔日好友王力宏擔任表演嘉賓，在典禮中進行表演。

但此規劃引發網友不滿，在該篇臉書貼文下留言「真的是在跟北影比幽默」、「坐等蕾神（？）」、「完全沒辦法接受婚內出軌的劣跡男藝人，來致敬因為先生不忠而痛苦的coco」、「請金曲獎慎重評估」。

對此，李遠說，這一兩天各方面意見都聽到了，充分理解這些意見的背後贊成或不贊成的原因，由製作單位盡快跟家屬再溝通一次，因為整件事情是因製作單位跟家屬這樣做，必須尊重製作單位的專業，也必須尊重家屬的想法。