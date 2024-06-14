南非運鈔車遇搶劫　整台炸爛「鈔票噴飛空中」眾人瘋搶

▲運鈔車被炸毀。（圖／翻攝自SowetanLIVE）

記者詹雅婷／綜合報導

南非一輛運鈔車8日從商家取完現金之後，準備前往另處地點，沒想到途中遭遇強大火力攻擊，車頂、兩側都被炸毀，整輛全毀，鈔票也被炸得四處飄散，20名搶匪拿走完好無損的錢箱乘車逃逸。

SowetanLIVE、太陽報報導，這輛富達（Fidelity）運鈔裝甲車當時旁邊有另一輛車護送，但在取得現金之後，搶匪鎖定護送車輛開火強攻，逼迫運鈔車駛離公路。隨後嫌犯在車上安裝炸藥，運鈔車護衛人員被逼迫解除武裝之後逃離現場，緊接著現場傳來爆炸巨響。

▲目擊者宣稱，在爆炸發生後，鈔票像雨滴一樣從空中飄落。（圖／翻攝自The Citizen）

目擊者宣稱，在爆炸聲音傳出之後，卡車已經被炸成兩半，鈔票像雨滴一樣從空中飄落。據傳搶匪抓起幾個看起來完好無損的灰色箱子後離開，接著當地民眾全都衝過去，抓起一把又一把的鈔票塞進口袋，直到聽見警報聲之後才離去。

當局已立案著手進行調查，一名護送車安全人員受到槍傷送醫。搶匪得手多少現金並不清楚。

南非警方發言人賽克戈托迪（Dineo Lucy Sekgotodi）指出，當時有居民來到犯罪現場，搶走散落在各處的剩餘現金，敦促大眾永遠不要這樣做，因為這會破壞犯罪現場，且當時可能有尚未引爆的炸藥，有受傷的可能性存在。