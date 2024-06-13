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高雄大同醫院經營權傳易主！人心惶惶怕被解職　衛生局回應了

▲高雄市立大同醫院,大同醫院 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立大同醫院傳恐易主 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄醫學大學於2010年接受高雄市政府委託經營市立大同醫院，服務頗受市民青睞，如今14年合約即將於今年底期滿，卻傳出衛生局在優先議約分數上打出不好的成績，導致大同醫院喪失優先議約權。消息傳出後，院內員工人心惶惶，擔心若由外傳其他醫學中心接手恐釀不確定因素，院長傅尹志雖發出院內公開信安撫員工情緒，指出高醫體系會積極處理相關後續，不過員工仍擔憂「被內定」。衛生局則表示，會依法定程序公開公正辦理後續招標事宜。

高雄市政府在2010年以ROT模式委託民間經營，由高醫團隊正式進駐，除了是高醫服務範圍的延伸，院方也考量到院址位於超高齡社區，因此將醫療焦點著重於老人醫學、急重症、慢性病與事故傷害。在健康服務方面不僅連年獲獎，2023年6月更榮獲Newsweek全球最佳醫院美譽，是台灣進榜35家醫院中，唯一的區域級市立醫院。

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近日醫界傳出，大同醫院在年底12月31日履約期滿恐易主，據稱，若是大同醫院在履約期間表現良好就有優先議約權利，不過衛生局卻不明原因打出不理想的成績，導致院方若要續約還得進入公開招標程序。高醫體系經營大同醫院14年，想必不願將經營權拱手讓人，消息傳出後，不僅基層議論紛紛，高層也不明白，怎麼會在優先議約權利分數沒通過。

甚至傳出，有基層員工接獲某醫學中心電話，詢問薪水價碼、是否願意留任等問題，疑似有意投入經營。以訛傳訛後，現在院內人心惶惶，深怕若由不同體系接手，上千個家庭、員工的家計該如何安置，是該轉至高醫體系其他分院任職，又或是未來經營者會續聘，另還有年資計算等問題。往最壞方面打算，是否還可能被解雇離職。

▲高雄市立大同醫院院長傅尹志。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立大同醫院院長傅尹志。（資料圖／記者許宥孺攝）

大同醫院院長傅尹志對於此事件，於端午節前發出院內公開信，盼能安撫院內員工情緒。傅尹志指出，「優先定約案經主動積極爭取與協商後，結果固然不如期待，但我們已擬定好具體策略持續朝向下一個目標邁進」。

對於員工就業權益部分，傅尹志也在信件中提到，「我們已與體系共同研擬好後續具體措施，我們高醫一校五院，必然會保障同仁們的工作與福利，在此時刻，我們必須更團結一至來因應所有可能的變化。」

▲大同醫院院長傅尹志發出院內公開信 。（圖／民眾提供）

▲大同醫院院長傅尹志發出院內公開信 。（圖／民眾提供）

▲大同醫院副院長郭耀仁 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲大同醫院副院長郭耀仁對於議論內容做出回應。（圖／記者許宥孺翻攝）

大同醫院副院長郭耀仁表示，對於謠傳有他家醫學中心接手問題，院方沒有評論，並完全尊重市府的任何決定，高醫體系會積極爭取未來後續作業，並極力安撫員工情緒，確保員工的工作權和福利。

高雄市衛生局則表示，高雄市立大同醫院委託經營案，履約期自2010年1月1日起至2024年12月31日為止共15年，刻正依法定程序公開公正辦理後續招標事宜。市立醫院的宗旨以照顧市民的健康職責、提升改善醫護待遇、促進市民健康，作為市府推展衛生醫療政策的堅強助力，錨定醫療平權照顧弱勢，落實社會實踐目的，發揮公共衛生功能，促進高雄市民的健康。

衛生局指出，為保障市立大同醫院所有員工的權益，接續合約內容定依既有條文納入履約要件，依法定程序公開公正評選。

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