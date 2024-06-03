弘仁會勢力跨濁水溪吸金2億　女會計被騙2800萬！警逮18人

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊第三隊日前接獲民眾報案，指稱加入LINE投資群組下載「知微」股票投資APP慘遭坑殺，歹徒以偽造的投資獲利，鼓勵被害人投入更多現金，直到民眾要獲利了結，才發現無法贖回現金，光是一名中部的退休女會計在短短半年投資，畢生積蓄2825萬元現金慘遭坑殺，刑事局打詐中心情資研析小組彙整被害民眾資訊，鎖定位於嘉義的竹聯幫弘仁會成員陳男（26歲、多項詐欺前科）為該詐團車手集團負責人，專案小組從今年3-5月發動3波拘提行動，逮捕陳姓主嫌及集團車手共18人到案。

▲刑事局逮捕嘉義車手集團18人，主嫌陳男有竹聯幫弘仁會背景。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局知悉上情後，會同嘉義市刑大、第一、第二分局、台南市新營、學甲分局、北市士林分局，桃園市刑大共組專案小組報請嘉義地檢署檢察官指揮，警方調查陳嫌透過昔日同學、好友共組車手集團，接收詐騙集團指定擔任取款車手，並透過旗下車手開設6間企業社、工程行帳戶。

詐團透過成立公司帳戶當人頭戶，規避檢警打詐追贓款時，封阻公司帳號速度較個人帳號手續繁瑣時間較長，歹徒讓被害人把投資款項匯入第一層人頭帳戶後，快速透過網銀轉入第二層人頭帳戶，贓款最終流入詐團車手創立的公司帳戶，陳嫌再指派車手提領贓款。

警方表示，陳嫌透過與詐團話務手配合，所屬車手集團取款金額逾2億元新台幣，目前有72名被害人受害，警方先於今年3月在台南市新營區逮捕領款的林姓車手，當場查扣185萬元贓款，之後陸續發動3波搜索拘提行動，逮捕陳姓主嫌等共18名車手到案，並查扣贓款新台幣314萬餘元、犯案用手機18支、筆電1台、存摺10本及提款卡20張等證物。全案依觸犯《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》〈組織犯罪條例〉等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，其中林姓車手人贓俱獲且犯後態度不佳，訊後遭檢察官聲押獲准，其餘涉案成員均處以3-10萬元交保。