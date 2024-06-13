一夜之間痛失老婆兒子！土城爸情緒崩潰　趕2醫院看至親最後一面

▲屋主女兒的男友則因遺體焦化，待溫度稍降後才能將他移出。（圖／CTWANT提供）

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新北市土城區今（13）日凌晨發生惡火，延壽街一處民宅起火燃燒，導致屋內的母親、20多歲兒子與女兒男友不幸身亡，該屋男主人在一夕之間失去了老婆、兒子，一時情緒崩潰難以接受，並連續趕往2醫院看至親最後一面，場面哀戚悲愴。

今日凌晨3時許，該民宅突然竄出陣陣濃煙並冒出火舌，火勢迅速延燒一發不可收拾，屋內的50多歲母親和20多歲兒子試圖逃跑，卻因吸入過多濃煙而倒在6、7樓樓梯，20多歲女兒的男友則被坍塌鐵皮壓住，被發現時已明顯死亡。

據了解，當時屋內有5人，而鋰電池凌晨因不明原因起火，爸爸發現後潑水試圖滅火，卻導致電池爆炸，爸爸跟女兒往下逃生，母親、兒子和女兒男友往上跑，母親和兒子被救出時已無生命跡象、急救後宣告不治，女兒男友則當場身亡。

該屋男主人得知噩耗後悲痛不已，連續趕往2醫院見至親最後一面，女兒男友則因遺體焦化，待溫度稍降後才能將他移出，確切事故原因則仍須釐清。

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