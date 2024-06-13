AV女優激戰一半驚覺「拔不出來」！　急奔醫院超尷尬

▲AV女星艾莉西亞分享尷尬的性愛意外。（圖／翻攝Instagram@littlebrunettebaddie2.0，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲AV女星艾莉西亞（Alicia Davis）跟男伴激戰到一半，竟發現情趣用品「肛塞」掉入體內，而且怎麼嘗試也拔不出來，她嚇得趕緊前往醫院，才終於透過手術取出。

艾莉西亞向《澳洲新聞》表示，她與男伴做愛到一半，肛塞「突然感覺像是從我身上掉了。於是我們停下來，我把手往下摸，發現它不見了。我們開始把被子和枕頭從床上拿下來，在床底下尋找……但哪裡也找不到。」

艾莉西亞使用情趣用品的經驗非常豐富，在進行一番內部檢查後，很快意識到肛塞仍在體內，而且多次嘗試仍取不出來，只好前往醫院求助，在X光檢查下，果然證實情趣用品卡在體內。

根據醫護說法，移除手術只需要幾分鐘，不過由於病患實在太多，艾莉西亞不得不在病床上等待整整2天，這段期間她也在TikTok分享病況，「在那2天，我沒有感覺到痛苦，也沒有感覺到不適之類的，只是感覺想要上廁所，但我不行。」

幸好手術非常成功，艾莉西亞坦言，以前不知道情趣用品可能帶來多大的麻煩，但她如今已經再次嘗試使用肛塞，「現在我謹慎多了」。

研究顯示，移除直腸異物通常不會危及生命，但若異物移動或者導致腸胃穿孔，仍可能引發併發症。

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