　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AV女優激戰一半驚覺「拔不出來」！　急奔醫院超尷尬

▲▼澳洲AV女星艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝Instagram@littlebrunettebaddie2.0）

▲AV女星艾莉西亞分享尷尬的性愛意外。（圖／翻攝Instagram@littlebrunettebaddie2.0，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲AV女星艾莉西亞（Alicia Davis）跟男伴激戰到一半，竟發現情趣用品「肛塞」掉入體內，而且怎麼嘗試也拔不出來，她嚇得趕緊前往醫院，才終於透過手術取出。

艾莉西亞向《澳洲新聞》表示，她與男伴做愛到一半，肛塞「突然感覺像是從我身上掉了。於是我們停下來，我把手往下摸，發現它不見了。我們開始把被子和枕頭從床上拿下來，在床底下尋找……但哪裡也找不到。」

艾莉西亞使用情趣用品的經驗非常豐富，在進行一番內部檢查後，很快意識到肛塞仍在體內，而且多次嘗試仍取不出來，只好前往醫院求助，在X光檢查下，果然證實情趣用品卡在體內。

▲▼澳洲AV女星艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝Instagram@littlebrunettebaddie2.0）

根據醫護說法，移除手術只需要幾分鐘，不過由於病患實在太多，艾莉西亞不得不在病床上等待整整2天，這段期間她也在TikTok分享病況，「在那2天，我沒有感覺到痛苦，也沒有感覺到不適之類的，只是感覺想要上廁所，但我不行。」

幸好手術非常成功，艾莉西亞坦言，以前不知道情趣用品可能帶來多大的麻煩，但她如今已經再次嘗試使用肛塞，「現在我謹慎多了」。

研究顯示，移除直腸異物通常不會危及生命，但若異物移動或者導致腸胃穿孔，仍可能引發併發症。

AV女優專找「寂寞阿公」拍片色色！　被3間養老院禁止探視

 
ET快訊
快訊／3屍命案改判免死　男大生割腹血濺台中高分院
800多員工還在上班！陸科技大廠宣布破產　老闆留紙條逃了
新冠又來！網哀號：更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」
快訊／國會改革覆議案　表決日期達共識！
快訊／困近8小時！第3具遺體移出　已嚴重碳化
快訊／綠衫軍打崩獨行俠！　NBA總冠軍3:0聽牌
快訊／協商氣氛火爆！　黃國昌4度飆嗆柯建銘
申請入學大缺額！「北部老牌私校占前3名」　銘傳缺最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊樂場攀爬架突斷成兩半！男童摔下受重傷　頭破7cm「顱骨外露」

目睹恐怖家暴！8歲童「挺身保護媽媽」　兄弟姊妹面前被父親射殺

AV女優激戰一半驚覺「拔不出來」！　急奔醫院超尷尬

平民遭性暴力！　聯合國調查：以色列、哈瑪斯皆犯下戰爭罪

中國大陸總理李強飛抵紐西蘭　打造全面戰略夥伴關係升級

飛機「飆破52度」成烤爐！冷氣壞硬要飛　乘客表情痛苦畫面曝

台灣人多愛去韓國？　南韓公布數據：台遊客人數突破疫情前水準

鋰電池惡火奪3命！　專家警告「3情況易過熱」：手機不要充整夜

FBI大樓遭硬闖！女「持槍對峙1小時」　棄械投降後被捕

全球最有價值品牌！蘋果蟬聯冠軍　輝達「狂飆178%」強攻第6名

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

遊樂場攀爬架突斷成兩半！男童摔下受重傷　頭破7cm「顱骨外露」

目睹恐怖家暴！8歲童「挺身保護媽媽」　兄弟姊妹面前被父親射殺

AV女優激戰一半驚覺「拔不出來」！　急奔醫院超尷尬

平民遭性暴力！　聯合國調查：以色列、哈瑪斯皆犯下戰爭罪

中國大陸總理李強飛抵紐西蘭　打造全面戰略夥伴關係升級

飛機「飆破52度」成烤爐！冷氣壞硬要飛　乘客表情痛苦畫面曝

台灣人多愛去韓國？　南韓公布數據：台遊客人數突破疫情前水準

鋰電池惡火奪3命！　專家警告「3情況易過熱」：手機不要充整夜

FBI大樓遭硬闖！女「持槍對峙1小時」　棄械投降後被捕

全球最有價值品牌！蘋果蟬聯冠軍　輝達「狂飆178%」強攻第6名

路易莎擬明年申請上市櫃　年底陸續插旗埃及、美國

路權團體要求「不取消記點」　李孟諺：觀察對安全影響再決定

快訊／彰化148縣道小貨車自撞分隔島側翻！貨物散落一地

台南武玄壇再發聲明「惡意攻擊將提告」　這次有律師署名用印　

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

快訊／抗議殺妻兒奪3命竟改判免死　男大生割腹血濺台中高分院

坐博愛座「被要求讓位」會起身嗎？網點出2關鍵：就是給有需要的人

基隆2警下場慘！當情色KTV圍事還插乾股　各記2大過免職

住礁溪溫泉飯店每人1125起！享早餐吃到飽、升等房型　免費去童玩節

晶華估全年外籍客佔比可達7成　太魯閣晶英9月重新營運

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

國際熱門新聞

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

2024世界大學排名出爐　台灣第一不是台大

女員工被馬斯克逼上床　要求生小孩

全球「小弟弟」最新排行　台男長度曝光

活活烤死！女待桑拿房5小時皮肉分離亡

Google名字由來「竟是打錯字」

美CPI降溫　美股多收紅標普那指創新高

機上被空姐電到？空服員曝最佳搭訕時間點

聯準會決策出爐　利率連7凍

情侶登山上演活春宮　鄉民大叫嚇到他秒縮

科威特移工宿舍大火　至少49人身亡

員工遭開除入侵系統　公司損失2195萬

G7峰會聚焦俄國遭凍資產、中國生產過剩

韓辣雞麵被丹麥下令召回　三養集團回應了

更多熱門

相關新聞

包牌卻沒有大獎！店家竟喊「已經拿起來了」

包牌卻沒有大獎！店家竟喊「已經拿起來了」

包牌卻沒有大獎！一名男網友表示，日前到台北西門町一間日式賣場購買情趣用品的扭蛋，看到大獎還未抽出，盒子裡剛好剩下6個，於是全包了，沒想到一一打開後，仍不見大獎，店家表示大獎事前就被拿起來了，因為怕大獎被抽走就沒有人要抽了，甚至要他們花錢把大獎買回去，讓他超傻眼。

閨蜜幫打包驚見「快樂用品」　妹子尷尬！網曝：看過我媽的

閨蜜幫打包驚見「快樂用品」　妹子尷尬！網曝：看過我媽的

70歲阿嬤性慾爆發　創「6年1000人斬」紀錄

70歲阿嬤性慾爆發　創「6年1000人斬」紀錄

比椰子更狂！8旬阿公「一戰砲彈」塞肛門

比椰子更狂！8旬阿公「一戰砲彈」塞肛門

AV女優「口腔內有槍傷」陳屍自家！

AV女優「口腔內有槍傷」陳屍自家！

關鍵字：

AV女星肛塞情趣用品

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男

新冠又來「天選之人也中」　醫：哇哩勒！快篩陽7成

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」 牽出來合照「笑到僵掉」

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」：還有一具遺體在7F

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面