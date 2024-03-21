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比椰子更狂！8旬阿公「一戰砲彈」插肛門　男直腸塞滿20麥當勞玩具

▲高雄中年男子為尋求刺激，竟將椰子塞進肛門。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者張寧倢／編譯

近日網路熱議，高雄一名56歲男性曾將椰子塞進肛門引發腹痛，最終動刀剖腹取出，還登上《英國醫學期刊》。然而，國外也有許多異物塞入肛門的案例，包含一戰時期的砲彈、一條鯽魚、20個麥當勞玩具、玻璃杯、螺絲起子等。美國調查顯示，全美每年約有3895人因直腸卡異物就醫，平均一天10人。

據英國每日郵報報導，美國性治療師、明尼蘇達州立大學曼卡托分校的臨床心理學教授斯普蘭科（Eric Sprankle）19日出版新書《DIY：自慰奇妙而怪異的歷史與科學》（DIY: The Wonderfully Weird History and Science of Masturbation），書中提到一些被塞進肛門最奇怪的物品案例。

例如：2022年有急診醫師從一名中年男子肛門中取出多達20個麥當勞快樂兒童餐贈品玩具；2020年中國一名30歲男子說自己「不小心」坐到了一條活魚，據廣東電視台稱，這條魚滑進了他的直腸。這是一條奧利亞口孵非鯽（blue tilapia，又稱奧利亞吳郭魚），雖然不清楚魚的尺寸，但此品種體長通常約30至40公分。

▲▼2022年法國一名88歲男性在肛門裡插入一枚大約20公分長、5公分寬的一戰砲彈。（圖／翻攝自X／@acommonlawyer）

▲2022年法國一名88歲男性在肛門裡插入一枚一戰時期的砲彈。（圖／翻攝自X／@acommonlawyer）

另外，2022年法國一名88歲男性前往土倫市（Toulon）一家醫院掛急診，因為他的肛門裡插入一枚大約20公分長、5公分寬的一戰砲彈。當局出動拆彈小組到醫院，與醫護人員同時處理情況，拆彈專家表示，法國軍隊曾在第一次世界大戰中使用過這種砲彈。患者宣稱，他在做園藝工作時滑倒，坐在這枚炸彈上。但有美媒稱，他是為了尋求性快感。

斯普蘭科在書中提到，這種將異物插進人體孔洞的歷史最早可以追溯到16世紀，而最早將物品塞入肛門尋求性滿足則可追溯至1919年，當時使用的是一個玻璃杯。過了一百年後的2019年3月，美國印第安納波利斯55歲男子也在一名女性的幫助下，將咖啡馬克杯大小的玻璃杯插入肛門，雖然醫生為他開刀剖腹，但患者在16個小時後仍不幸死亡。

有些物品則更加危險，例如：2019年，美國佛州46歲男子將螺絲起子從肛門插入直腸，到院時已感染性休克；2020年南非一名27歲男性被一把塑膠刀插入尿道後掛急診，但他否認曾將任何異物放入尿道；2005年還有一起醫學案例指出，德國一名47歲男子從小就對（maggots）有性慾，自慰時會將小蟲子放進尿道，但有一天射精時蛆沒有跟著精液射出，被迫尋求泌尿科醫生幫助。

美國2023年一項研究顯示，從2012到2021年的10年間，全美有3萬8948名15歲以上的患者因直腸內卡住異物而就醫，平均每年3895人，相當於一天就有10人因此送醫。男性患者占將近8成，涉及的物品「性玩具」占了半數以上，其次則是瓶罐類與瓶蓋（10%）、毒品（5%）、球或彈珠（3%），以及筆類等書寫工具（2.3%）。

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