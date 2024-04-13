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70歲阿嬤性慾爆發下海！創「6年1000人斬」紀錄　最小客戶僅20歲

▲▼ 正妹,人妻,女子,女人,性感,愛,情侶,愛人,夫妻。（圖／CFP）

▲英國70歲阿嬤卡羅琳（Caroline）6年前決定下海當應召女。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國70歲阿嬤卡羅琳（Caroline）在57歲時突然對色情行業產生興趣，所以在6年前決定下海當應召女，目前已經和近千名男性有過性經驗。她大方分享，年紀最小的「客戶」僅20歲，但相較於男人，她其實更愛用情趣用品滿足自己。

綜合外媒報導，卡羅琳表示，她在57歲以前對性並不太感興趣，然而性慾在那時候突然被激發出來，使她開始探索情色內容，並於大約6年前開始從事性工作，並在這段時間內與大約1000名男性發生過性關係，並堅稱，「只要喜歡，就不會停止。」

卡羅琳說，她在工作中也遇到了許多有特殊需求的客戶，包括一位年僅20多歲且相當害羞的男孩；另外服務過年紀最大的可能是70多歲，因為男性通常避免透露自己的真實年齡，「實際年齡可能還要再加幾十歲。」

卡羅琳的收費標準為每小時120英鎊（約台幣4824元），她說自己能滿足男性的各種幻想，有些男性甚至偏愛找到像她這樣年紀較大的女性，雖然許多性工作者只是為了賺錢，但她卻是真心享受這份工作帶來的感覺。

卡羅琳也坦言，雖然她熱愛與男性發生性行為，但其實自己也收藏了大量的情趣用品，因為這些玩具比男人更能滿足自己。

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