孕婦哭到台大醫門診「神奇事發生」　爸：妳是這醫生救的

▲當時胎兒被診斷有「持續性胎兒心搏過緩」。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享，當年一名孕婦哭著來求診，已持續好一陣子的持續性胎兒心搏過緩，「在我們什麼都沒做的狀況下，居然自己好了。」如今爸爸對女兒說，「當初妳是這位醫生救的」。

施景中在臉書說，12日去陽明山看繡球花，剛進繡球花園區大門，看到遊客帶來的一隻肥美豹貓，「想到女兒愛貓，就停下看牠。」

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施景中表示，「沒想到主人認出我，和太太招手，又跟一旁的女兒說：『當初妳是這位醫生救的。』太太跟我說，當年孕期，胎兒被診斷有『持續性胎兒心搏過緩』 （persistent fetal bradycardia），她看了幾個權威，最後一路哭著到我門診。」

施景中指出，說也奇怪，已經持續好一陣子的持續性胎兒心搏過緩，「在我們什麼都沒做的狀況下，居然自己好了，後續再追蹤也都沒事。她今天跟我講這十年前的事，我早已經忘了。不過她說我當初講了一句話，我就突然想起來了。」

施景中提到，「當年她問我，『為什麼會這樣』？我聳聳肩說，『我也不知道，可能台大的風水好吧』？不知道該謝誰，只好謝天了。」