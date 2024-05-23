男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

▲施景中到立法院外聲援。（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享，遇到一名由他接生、現在已讀大學的男生，「他拜託我不要跟他媽媽說（媽媽是我醫院的同事），他說如果媽媽知道他來抗議現場，一定會很擔心或生他的氣。」

施景中在臉書說，21日在國會外面抗議現場，和一位年輕的EMT救護人員相談甚歡，「忽然，他看到我的名牌，說：『原來你是施景中醫師！我是你接生的，我媽媽常常提到你』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中表示，「他比我高大，現在念大學，學EMT考照是因為想和媽媽一樣可以救人。他母親當年因為救治SARS病人而染疫，幸好最後康復。」

施景中指出，「他拜託我不要跟他媽媽說（媽媽是我醫院的同事），他說如果媽媽知道他來抗議現場，一定會很擔心或生他的氣。」

施景中提到，「孩子，這是我們大人的錯。我們沒有守護好這個國家，讓你們出來站在街頭颳風淋雨，你的母親怎麼還可能會對你生氣？」

施景中說，這周五聽說有更多的學生會加入，「請原諒我們大人，在年初投票的時候造成的過錯，逼得你們要走上街頭。我們一定會彌補你們，如果有危險，請讓我們在前面承擔，我們會在現場保護好你們。」