　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

（圖／翻攝施景中臉書）

▲施景中到立法院外聲援。（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享，遇到一名由他接生、現在已讀大學的男生，「他拜託我不要跟他媽媽說（媽媽是我醫院的同事），他說如果媽媽知道他來抗議現場，一定會很擔心或生他的氣。」

施景中在臉書說，21日在國會外面抗議現場，和一位年輕的EMT救護人員相談甚歡，「忽然，他看到我的名牌，說：『原來你是施景中醫師！我是你接生的，我媽媽常常提到你』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中表示，「他比我高大，現在念大學，學EMT考照是因為想和媽媽一樣可以救人。他母親當年因為救治SARS病人而染疫，幸好最後康復。」

施景中指出，「他拜託我不要跟他媽媽說（媽媽是我醫院的同事），他說如果媽媽知道他來抗議現場，一定會很擔心或生他的氣。」

施景中提到，「孩子，這是我們大人的錯。我們沒有守護好這個國家，讓你們出來站在街頭颳風淋雨，你的母親怎麼還可能會對你生氣？」

施景中說，這周五聽說有更多的學生會加入，「請原諒我們大人，在年初投票的時候造成的過錯，逼得你們要走上街頭。我們一定會彌補你們，如果有危險，請讓我們在前面承擔，我們會在現場保護好你們。」

ET快訊
「中捷3刀男」遭法院羈押
阮經天媽媽過世！悲痛暫停活動
天道盟精神領袖吳桐潭癌逝！
簡郁紘「出門倒垃圾」落網！室友嚇喊：怎那麼多警察

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小學生玩筆仙上課秒放手　她曝超毛後果：從此不敢再碰

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

下波「全台變天」雨更大　1號颱風最快周末生成

中捷砍人「防身噴霧有用嗎」？　眾人熱議：噴到臉有用卻藏缺點

清大「畢典抽籤制」中籤才能入場！學生罵爆校方急轉彎

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日本爆料巨頭丟震撼彈

兩廳院去年票房破15.7億！整體優於2019疫情前　冠軍節目出爐

快訊／「壽司爬出蛞蝓」合點壽司聲明道歉了　喊話絕不刪Google評論

星宇航空「3倍薪水挖角」調查官跳槽　運安會坦言：留不住人

明起雨越下越少　下周二「新鋒面＋西南季風報到」雨灌全台

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

中捷砍人新畫面曝光！黑衣大叔擋下兇嫌揮刀　全場讚爆「英雄」

長髮哥「戰袍洗3次才乾淨」　女友曝腥味濃到吐但有成就感

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

小學生玩筆仙上課秒放手　她曝超毛後果：從此不敢再碰

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

下波「全台變天」雨更大　1號颱風最快周末生成

中捷砍人「防身噴霧有用嗎」？　眾人熱議：噴到臉有用卻藏缺點

清大「畢典抽籤制」中籤才能入場！學生罵爆校方急轉彎

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日本爆料巨頭丟震撼彈

兩廳院去年票房破15.7億！整體優於2019疫情前　冠軍節目出爐

快訊／「壽司爬出蛞蝓」合點壽司聲明道歉了　喊話絕不刪Google評論

星宇航空「3倍薪水挖角」調查官跳槽　運安會坦言：留不住人

明起雨越下越少　下周二「新鋒面＋西南季風報到」雨灌全台

星野源爆偷吃「已婚女主播」　網路柯南挖合照！小三下場淒慘

蔡依林穿Valentino亮片裙化身「人間美人魚」！合體王俊凱嗨翻全場

輝達財報超預期盤後勁揚7%收破千元　宣布一拆十股票分割

中捷兇嫌犯案動機曝光！　「高雄北上砍人」傳跟女友父有關

小學生玩筆仙上課秒放手　她曝超毛後果：從此不敢再碰

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

昔「四大金剛」護航福建艦　老舊杭州號仍擁全球最強艦炮

美上月才威脅不賣就禁　CNN：TikTok擬全球大裁員

Fed放鷹美股重摔200點　輝達財報傲人！台積電ADR漲1.61%

下波「全台變天」雨更大　1號颱風最快周末生成

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

生活熱門新聞

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

「又沒死人叫什麼叫」！無辜推拿店遭刷1星

65歲長者可領端午敬老金　這縣市最高可拿1萬元

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

清大畢典中籤才能入場　挨轟緊急轉彎

明起雨越下越少　下周二「新鋒面＋西南季風報到」雨灌全台

星宇航空3倍薪水挖角　運安會坦言：留不住人

中捷砍人「防身噴霧有用嗎」？

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

壽司有蛞蝓　合點壽司聲明道歉

下波「全台變天」雨更大　1號颱風最快周末生成

中捷長髮男「戰袍洗3次才乾淨」　女友：血味濃洗到吐

和10年前鄭捷案不同「台中人圍毆嫌犯」　網點2關鍵

「好市多爆強3服務」全免費

更多熱門

相關新聞

雙胞胎差1天變連體嬰　台大醫揭「臍帶纏繞套圈」驚險過程

雙胞胎差1天變連體嬰　台大醫揭「臍帶纏繞套圈」驚險過程

台大婦產科仁醫施景中分享，一對「臍帶纏繞」雙胞胎生產的驚險過程，幸好一切順利。

新手媽產後大出血「王蟲縫合法」　收到醫禮物含淚笑了

新手媽產後大出血「王蟲縫合法」　收到醫禮物含淚笑了

台大醫「拚拚看」　孕婦：您是第一個願給小孩活下來機會

台大醫「拚拚看」　孕婦：您是第一個願給小孩活下來機會

台大醫預知夢驚醒　收到「一模一樣玻璃杯」更嚇到

台大醫預知夢驚醒　收到「一模一樣玻璃杯」更嚇到

賞花遇沒品遊客！硬闖還拉扯花朵　仁醫嘆俗不可耐

賞花遇沒品遊客！硬闖還拉扯花朵　仁醫嘆俗不可耐

關鍵字：

施景中

讀者迴響

熱門新聞

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

星野源遭爆「外遇已婚女主播」！付10億封口

即／天道盟精神領袖吳桐潭癌逝　享壽75歲

「不想再交往第二次」星座Top 3

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

阮經天母親離世！經紀人低調證實

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

即／極度危險犯抓到了！簡郁紘趴趴走4天新莊落網

逃犯簡郁紘去工地2天　還沒領薪就被逮

謝金燕最新照「瘦到不認識自己」

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

「又沒死人叫什麼叫」！無辜推拿店遭刷1星

殺人未遂逃犯倒垃圾被逮！室友見警嚇壞

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面