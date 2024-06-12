以色列開火反擊黎巴嫩真主黨　炸成火球7秒畫面曝光

▲以色列北部12日遇襲之後，以軍對黎巴嫩真主黨發動反擊。（圖／翻攝自X）
記者詹雅婷／綜合報導
以色列北部12日遭遇兩波火箭彈攻擊，大約有160枚火箭彈從黎巴嫩境內發射。以色列國防軍12日表示，以軍已經展開軍事反擊行動，摧毀黎巴嫩南部亞魯恩（Yaroun）真主黨的火箭發射器。
以色列時報引述以軍說法指出，真主黨利用此火箭發射裝置對以色列北部展開第一波90枚火箭彈攻勢，以軍已進行回擊。根據以軍公布一段7秒畫面，可見被鎖定攻擊的目標炸成一團火球，冒出濃煙。
בהמשך להתרעות שהופעלו בצפון הארץ לפני זמן קצר, זוהו כשבעים שיגורים שחצו משטח לבנון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 12, 2024
חלקם יורטו, מרבית השיגורים נפלו בשטחים פתוחים, זוהו נפילות במספר מרחבים בצפון הארץ, הפרטים בבדיקה.
אין נפגעים>> pic.twitter.com/f82uPc6VAI
針對火箭彈襲擊，以色列國防軍透露，部分火箭彈被防空系統攔截，也有部分落在以色列北部境內，截至目前並沒有以色列人民傷亡，相關細節正在確認中。
真主黨已經宣稱犯案，鎖定以色列軍事基地發動攻擊，包括梅龍空中交通管制基地、位在薩薩（Sasa）的裝甲車製造工廠、Amiad營地，強調這是針對以色列11日晚間空襲行動的回應。以色列11日空襲行動擊殺高階指揮官阿布杜拉（Taleb Abdallah）與另外3名人員，而阿布杜拉被認為是目前遭以軍殺死的最高層級真主黨指揮官。
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