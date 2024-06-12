以色列開火反擊黎巴嫩真主黨　炸成火球7秒畫面曝光

▲以色列北部12日遇襲之後，以軍對黎巴嫩真主黨發動反擊。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列北部12日遭遇兩波火箭彈攻擊，大約有160枚火箭彈從黎巴嫩境內發射。以色列國防軍12日表示，以軍已經展開軍事反擊行動，摧毀黎巴嫩南部亞魯恩（Yaroun）真主黨的火箭發射器。

以色列時報引述以軍說法指出，真主黨利用此火箭發射裝置對以色列北部展開第一波90枚火箭彈攻勢，以軍已進行回擊。根據以軍公布一段7秒畫面，可見被鎖定攻擊的目標炸成一團火球，冒出濃煙。

בהמשך להתרעות שהופעלו בצפון הארץ לפני זמן קצר, זוהו כשבעים שיגורים שחצו משטח לבנון.

חלקם יורטו, מרבית השיגורים נפלו בשטחים פתוחים, זוהו נפילות במספר מרחבים בצפון הארץ, הפרטים בבדיקה.

אין נפגעים>> pic.twitter.com/f82uPc6VAI — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 12, 2024

針對火箭彈襲擊，以色列國防軍透露，部分火箭彈被防空系統攔截，也有部分落在以色列北部境內，截至目前並沒有以色列人民傷亡，相關細節正在確認中。

真主黨已經宣稱犯案，鎖定以色列軍事基地發動攻擊，包括梅龍空中交通管制基地、位在薩薩（Sasa）的裝甲車製造工廠、Amiad營地，強調這是針對以色列11日晚間空襲行動的回應。以色列11日空襲行動擊殺高階指揮官阿布杜拉（Taleb Abdallah）與另外3名人員，而阿布杜拉被認為是目前遭以軍殺死的最高層級真主黨指揮官。