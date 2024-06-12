水質感測科技執法發威　 雲林環保局查獲食品廠非法排污

▲雲林縣環保局循線查獲食品廠將未經處理的廢(污)水經雨水排放口排出，現場檢測pH值為4.89屬酸性廢水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環保局布設水質感測器於斗六產業園區，運用科技執法於日前發現有不肖廠商非法排放廢(污)水，水質偵測異常後立即動員稽查，循線查獲區內某食品廠將未經處理的廢(污)水經雨水排放口排出，現場檢測pH值為4.89屬酸性廢水，現場除勒令停止排放依法並告發處分外，後續將強制廠商設置水質自動連續監測。

雲林縣環保局說明，斗六產業園區歷年來偶有廠商於不定時於雨水排放溝渠進行非法繞流排放情形，6月7日傍晚監測到水質異常，水質感測器監測值為酸鹼值（pH）5.3之異常情形，立即動員多名稽查人員至現場，鎖定目標後，縝密查察廠內廢(污)水流向，發現業者為節省相關納管污水處理費用，關閉應處理廢(污)水設施，逕由不明暗管排出超標廢(污)水，造成環境污染之情事。

▲雲林縣環保局循線查獲食品廠將未經處理的廢(污)水經雨水排放口排出，現場檢測pH值為4.89屬酸性廢水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



現場檢測pH值達4.89嚴重超標，且影響下游水體，現場依違反水污染防治法第7條違法排放未符合放流水標準之廢(污)水及水污染防治法第18條之1未經核准放流排放廢(污)水，當場告發處分並勒令立即停止排放並進行改善，依法後續將強制該廠商設置水質水量自動連續監測設施。

環保局局長張喬維表示，針對業者存有僥倖心態非法繞流排放之行為，絕對秉持勿枉勿縱嚴懲嚴罰，並於縣內各處污染熱區或屢遭陳情地點持續廣布水質感測器進行嚴密監控周遭水質變化，用以有效掌握水質現況及監督，也請民眾共同守護居家附近河川水體品質，若發現水色異常污染或事業偷排廢水者，請撥本局報案中心免付費專線0800-556-003反映，本局接獲通報後將會在最短的時間內派員前往稽查取締，以遏止不當環境污染行為。

▲環保局局長張喬維表示，針對業者存有僥倖心態非法繞流排放之行為，絕對秉持勿枉勿縱嚴懲嚴罰，並於縣內各處污染熱區或屢遭陳情地點持續廣布水質感測器進行嚴密監控周遭水質變化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）