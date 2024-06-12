　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

水質感測科技執法發威　 雲林環保局查獲食品廠非法排污

▲雲林縣環保局循線查獲食品廠將未經處理的廢(污)水經雨水排放口排出，現場檢測pH值為4.89屬酸性廢水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣環保局循線查獲食品廠將未經處理的廢(污)水經雨水排放口排出，現場檢測pH值為4.89屬酸性廢水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環保局布設水質感測器於斗六產業園區，運用科技執法於日前發現有不肖廠商非法排放廢(污)水，水質偵測異常後立即動員稽查，循線查獲區內某食品廠將未經處理的廢(污)水經雨水排放口排出，現場檢測pH值為4.89屬酸性廢水，現場除勒令停止排放依法並告發處分外，後續將強制廠商設置水質自動連續監測。

雲林縣環保局說明，斗六產業園區歷年來偶有廠商於不定時於雨水排放溝渠進行非法繞流排放情形，6月7日傍晚監測到水質異常，水質感測器監測值為酸鹼值（pH）5.3之異常情形，立即動員多名稽查人員至現場，鎖定目標後，縝密查察廠內廢(污)水流向，發現業者為節省相關納管污水處理費用，關閉應處理廢(污)水設施，逕由不明暗管排出超標廢(污)水，造成環境污染之情事。

▲雲林縣環保局循線查獲食品廠將未經處理的廢(污)水經雨水排放口排出，現場檢測pH值為4.89屬酸性廢水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣環保局循線查獲食品廠將未經處理的廢(污)水經雨水排放口排出，現場檢測pH值為4.89屬酸性廢水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
現場檢測pH值達4.89嚴重超標，且影響下游水體，現場依違反水污染防治法第7條違法排放未符合放流水標準之廢(污)水及水污染防治法第18條之1未經核准放流排放廢(污)水，當場告發處分並勒令立即停止排放並進行改善，依法後續將強制該廠商設置水質水量自動連續監測設施。

環保局局長張喬維表示，針對業者存有僥倖心態非法繞流排放之行為，絕對秉持勿枉勿縱嚴懲嚴罰，並於縣內各處污染熱區或屢遭陳情地點持續廣布水質感測器進行嚴密監控周遭水質變化，用以有效掌握水質現況及監督，也請民眾共同守護居家附近河川水體品質，若發現水色異常污染或事業偷排廢水者，請撥本局報案中心免付費專線0800-556-003反映，本局接獲通報後將會在最短的時間內派員前往稽查取締，以遏止不當環境污染行為。

▲雲林縣環保局循線查獲食品廠將未經處理的廢(污)水經雨水排放口排出，現場檢測pH值為4.89屬酸性廢水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環保局局長張喬維表示，針對業者存有僥倖心態非法繞流排放之行為，絕對秉持勿枉勿縱嚴懲嚴罰，並於縣內各處污染熱區或屢遭陳情地點持續廣布水質感測器進行嚴密監控周遭水質變化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►太平媽祖慈護警察創新舉　西螺福興宮頒贈績優警員1萬獎勵金

►虎尾神犬「毛豆」收信萌樣曝　網友：拜託幫我攔截成績單！

►身障及中高齡員工逾7成　雲林登豐米蘭商旅化身友善共融職場

►雲林轎車自撞翻覆躺路中！挨撞的特斯拉違停慘收紅單

 

ET快訊
幻象2000墜海　軍方停止打撈：已無訊號源
桑拿房待5小時　泰女「活活烤死」皮肉分離
你有領到嗎　最新實質總薪資平均「63,482元」
潮州副站長起底年薪「7位數」　台鐵曝實際薪資
網紅廚師與2女陳屍旅館　曾出書教做菜
良心店家！　宣布即起「加蛋不加價」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水上警分局歡慶警察節　分局長帶頭捐血做公益

高雄移民署宣導移民法新制　婚姻家庭團聚權5利多　

全國金級認證環保旅館32家　嘉義市新悦花園酒店入選

樂器分公母！　草屯國中學生赴暨大甘美朗樂團大開眼界

嘉義市警察節表揚大會　黃敏惠表揚傑出員警

勞動部台南就業中心助高齡阿伯回歸職場　找回快樂生活

屏東縣長治鄉長補選　陳琮賀+吳亮慶+邱佳娟3人登記參選

大陸公司散播「設置導彈基地簡訊」　蘇治芬怒：這是內神通外鬼

南警慶祝2024年警察節　143名績優人員接受表揚

水質感測科技執法發威　 雲林環保局查獲食品廠非法排污

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

水上警分局歡慶警察節　分局長帶頭捐血做公益

高雄移民署宣導移民法新制　婚姻家庭團聚權5利多　

全國金級認證環保旅館32家　嘉義市新悦花園酒店入選

樂器分公母！　草屯國中學生赴暨大甘美朗樂團大開眼界

嘉義市警察節表揚大會　黃敏惠表揚傑出員警

勞動部台南就業中心助高齡阿伯回歸職場　找回快樂生活

屏東縣長治鄉長補選　陳琮賀+吳亮慶+邱佳娟3人登記參選

大陸公司散播「設置導彈基地簡訊」　蘇治芬怒：這是內神通外鬼

南警慶祝2024年警察節　143名績優人員接受表揚

水質感測科技執法發威　 雲林環保局查獲食品廠非法排污

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

一殯改建陽宅能買嗎？命理師揭轉化3招：挖到這東西立刻辦法會

水上警分局歡慶警察節　分局長帶頭捐血做公益

陸快艇闖淡水河　總統府：國安團隊均有掌握

市府將投入2.5億翻修桃園巨蛋　張善政：盼提升觀賽經驗

加拿大代表證實：今年將有更多軍艦通過台海

生前超疼妹妹！靈性黑狗角妹因病去世　靈堂留「狗腳印」媽媽潰堤

宜蘭太平山暑假早上4點開園！7個看日出必去景點　交通管制一次看

高雄移民署宣導移民法新制　婚姻家庭團聚權5利多　

黑熊學院賣第五縱隊識別課 　名嘴酸沈伯洋：假議題還要開課？

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

地方熱門新聞

關公娶聖母劇情神展開！竟非天后宮分靈

天受宮「帝爺公蛇」連45年報到　信眾爭睹

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟

地震後宜蘭旅宿重創　業者喊話中央補助

桃園與新北兩市　里鄰長活動費114年起調升

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

國民黨「財劃法」修正版要過關　鍾東錦：作夢

桃園SRF廠商敗部復活　張善政再槓經濟部

黑心手機行勾結融資業者「狠剝2層皮」

老婦克服帕金森氏症困境　再生醫療助力

屏東監理站+東港警聯合稽查　告發58件

砂石車剎車失靈過彎猛撞護欄致車身車輪分離

「有效使用泡沫原液滅火」教育訓練強化救災效率

快訊／台南市佳里區內里蚶寮民宅火警

更多熱門

相關新聞

德國經濟辦事處拜會張麗善　邀縣府參與竹杖健走活動

德國經濟辦事處拜會張麗善　邀縣府參與竹杖健走活動

雲林縣與德國巴歆縣締結姊妹縣，最近德國在台協會、德國經濟辦事處相繼來訪。德國經濟辦事處與德商預計於今年在崙背鄉合辦竹杖健走，特別用雲林生產的竹子製作竹杖，並邀請許多雲林的長者與學生參與，2024年「國際友誼年」辦理新春團拜暨國際創意服裝竹杖健走主題年活動互相呼應、不謀而合。

神犬「毛豆」會收信　網友求幫攔截成績單

神犬「毛豆」會收信　網友求幫攔截成績單

雲林登豐米蘭商旅　身障及中高齡員工逾7成　

雲林登豐米蘭商旅　身障及中高齡員工逾7成　

雲林轎車自撞翻覆　挨撞的特斯拉違停慘收紅單

雲林轎車自撞翻覆　挨撞的特斯拉違停慘收紅單

雲林斗南民宅2樓竄火舌　屋主吸入濃煙急送醫

雲林斗南民宅2樓竄火舌　屋主吸入濃煙急送醫

關鍵字：

雲林雲林縣環保局廢水斗六產業園區水質感測器

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

蔡尚樺火大回應！

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面