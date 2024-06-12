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陸稱前海軍闖淡水河「個人行為」　國安局：中共尚未大規模訊息操作

▲▼國安局長蔡明彥 國防外交委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長蔡明彥 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

陸籍阮姓男子9日駕駛快艇「鴻津號」從福建寧德港出發，闖入台灣淡水河域，經路人報案，海巡署才旋即趕往扣船逮人移送，國安挨轟有漏洞。國台辦表示，「這純屬他的個人行為，民進黨當局沒有必要草木皆兵。」對此，國安局長蔡明彥今（12日）備詢時表示，國安局有注意中方相關資訊，有時候出現這種類似灰色地帶的襲擾，會看到中共有些媒體做一些訊息操作，但到目前為止，還沒有大規模的訊息操作。

蔡明彥今天出席立法院外交及國防委員會報告並備質詢。對於陸漁船闖淡水河事件，他表示，去年到現在中方偷渡案有10多件，他們接受偵訊時都有一套說詞，說明自己的身分及動機，國安局比對相關說詞，歸類出幾個樣態，包含都會提到投奔自由、勾勒如何透過水上載具到外離島或是本島，勾勒相關數位足跡，從手機內容跟供詞是否一致。

蔡明彥指出，整體來講，可以發現相關資訊吻合陳述內容，要懷疑背後是不是有組織、系統的規劃操作，透過水上載具靠近國境，這是從過去樣態所歸納的。淡水這個案例比較特別，他承認有軍方背景，目前也查核他真實身分以及活動動態，案子已經由檢方立案偵辦，尊重相關調查結果，若檢方有需要國安單位評估意見的話，可以提供參考。

國民黨立委馬文君則說，這是非常嚴重的國安問題，政府到底做了什麼，如何精進？蔡明彥回應，第一，能在6海里外掌握這艘小艇，已經代表雷達效能不錯；第二，有無空中監視或辯證的機制；第三，橫向聯繫通報；第四，岸際相關監測設施；第五，人員訓練是否精實，能進行現場判斷與通報。蔡明彥說，這幾天的檢討作業可以精進作為有以上幾點。

馬文君質疑，雷達都抓到那更糟，都掌握了還讓他安安穩穩上岸，花那麼多錢到底為了什麼？蔡明彥表示，會在跟海巡偕同討論，包含作業程序跟橫向聯繫協調。

藍委賴士葆質詢時指出，覺得蔡明彥長得帥口才又好，但像泥鰍一樣講半天沒重點，常常沒有打到點上，大家最關心艦長直衝淡水，卻一直沒有具體答案。蔡明彥表示，該案發生後，國安會已經召開跨部會協調會議，由秘書長吳釗燮主持，該案確實很特別，也引起高度關注，當事人又說自己有解放軍背景，「各種可能都有」，也是後續查察重點。

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