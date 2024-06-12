嚇人！台中街頭驚見「2米巨蛇」　民眾直擊「牠」馬路亂竄急求救

▲2米長的「黑眉錦蛇」在台中民權路與後龍街口超商旁亂竄。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中市西區民權路與後龍街口日前驚見1條大蛇，在全家超商旁發現2米長的「黑眉錦蛇」，嚇壞行經民眾，警方獲報到場，立即通知119轉派農業局協助捕捉，所幸該蛇未劇毒，最終在齊心協力之下順利捕獲牠。

據了解，民眾目擊1隻2米長無毒的錦蛇橫越過馬路，隨後藏匿在路旁停放機車下方，嚇壞民眾立即報警，隨後警方會同農業局攜手合作捕蛇，過程中錦蛇試圖往騎樓方向逃脫，警方為了防止錦蛇亂竄，危害社區居民，隨即向民眾借掃把，限制錦蛇行動，但牠掙脫後意圖往水溝內躲藏，最終在多方合力之下成功捕獲，事後民眾對警方的熱心協助表示萬分感激。

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警方表示，中市警一分局民權派出所日前獲報，民權路與後龍街口的全家超商旁驚傳出現1條大蛇，立即派遣員警楊智凱、王俊奇迅速趕往現場，警方到場後，隨即通報119轉派農業局到場協助捕捉蛇，經一番努力後，農業局委託廠商人員到場，才順利成功將牠捕捉，接著放入捕蛇袋內。

警方說明，第一分局呼籲民眾若在住家附近發現蛇類，應保持冷靜勿驚擾，且要保持適當距離，立即聯繫農業局求助，可撥打1999、110或119專線，請相關單位到場協助處理。

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