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一起遛狗懷孕了！男護理師遭控下藥性侵不起訴　一原因卻有罪

▲遛狗,狗狗,汪星人,公園。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北女子到男網友家玩狗，不料兩人發生關係，一次就懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名護理師Y男上交友軟體，約女網友小美(化名)遛狗，又帶她回住處聊天，得知兩人都有失眠問題，便拿出醫生開給他的樂比克和克癇平讓小美服下。小美事後提出刑、民告訴，控訴Y男當晚趁她服藥意識不清性侵，導致她懷孕，向他求償30萬，不過刑事調查後處分不起訴，民事也判Y男免賠。另Y男因轉讓第4管制藥品給小美，被處3月徒刑，可易科罰金12萬。

小美控訴，她在2021年4月11日凌晨用交友軟體goodnight，和網友Y男配對成功，聊天時Y男得知她也有養寵物，就約她到汐止住處樓下一起遛狗，又藉口沒帶撿便袋，邀她進住處。她進屋後邊和狗玩、邊和Y男聊天，聊到兩人都有睡眠問題，Y男就拿出安眠藥物，和她一同服下。她因信任Y男身為護理人員的專業，服藥後便在住處休息，Y男卻趁她精神狀態不佳，強行性侵她，讓她身心受創，要向Y男求償30萬。

不過Y男提出小美的手寫信，上面自述「上次一時衝動碰面（4/11）後，原本應該在4月底來的生理期，焦慮了好幾天，在今天早上自己用驗孕棒發現是兩條線，隨後就到婦產科驗尿跟照超音波確認意外懷孕了，…相信這不是我們預期內會發生的，…醫生說單靠保險套避孕失敗率蠻高的」等語，法官認為，小美是否在昏暈狀態下和Y男發生性行為，已有疑義。

法官另檢視兩人對話訊息，Y男事後對小美說「這陣子造成妳的困擾對妳很抱歉跟妳道個歉嘛」、「妳就說妳睡不著阿，我說我分妳吃阿，因為我自己也有吃啊」等語，也難以證明他有強制性交，而小美對於服藥時間又證詞不一，且經偵查不起訴處分及駁回再議確定，小美也無法提出其他證據，民事上也判Y男免賠。可上訴。

不過Y男因轉讓「第4級管制藥品」樂比克、克癇平給小美，被依毒品危害防制條例起訴，台灣高等法院審酌他海軍軍醫上尉退伍、現在擔任護理師，年收入130至140萬元等情，處3月徒刑，可易科罰金12萬。Y男上訴到最高法院被駁回，全案定讞。

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